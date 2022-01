Cristina Marino emozionata risponde alla dichiarazione d’amore in tv di Luca Argentero

Cristina Marino è la donna più invidiata del momento. Dopo la dichiarazione d’amore di Luca Argentero a Domenica In è difficile che un altro uomo possa dire parole più belle alla propria compagna. E da casa a seguire l’attore durante l’intervista di Mara Venier ovviamente c’era Cristina Marino. Si è emozionata e sui social ha subito risposto al marito grata perché felice, perché innamorata. “Le parole che seguono questo video mi hanno emozionata molto. Sono felice, innamorata e grata” ha commentato la moglie di Luca Argentero tra le sue stories postando anche quel momento così bello e vero. Le parole dell’attore, la sua dichiarazione d’amore, non potevano lasciarla indifferente.

Luca Argentero: “Cristina è la donna più bella che abbia mai visto” ma dice molto di più

Non si ferma solo alla bellezza, perché per Luca sua moglie è la donna più bella, va oltre e parla di cura, di una donna speciale, incredibile, una persona che rende tutto perfetto.

“Ti porta ad essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto” è questa la frase più bella di Luca Argentero ma che è arrivata dopo una serie di complimenti rivolti a lei, la donna che gli ha dato un’altra possibilità nella vita e che l’ha reso padre e un uomo sempre migliore.

“Nulla sarebbe così speciale se non fosse per quella ragazza speciale che è Cristina” e qui altre emozioni. “È una donna incredibile e speciale che si prende cura di me e di noi. Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei che è la donna più bella che io abbia mai visto, che è un vulcano, è intraprendente, è imprenditrice, una grande lavoratrice. E poi si prende cura di noi in ogni modo possibile che a nessuno verrebbe in mente. Ti porta ad essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto”. Una favola d’amore reale, come pochissime.

