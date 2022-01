Nuovo colore e nuovo taglio di capelli per Belen ma chi c’è a casa con lei?

E’ più bella che mai Belen Rodriguez e chissà se davvero il nuovo taglio di capelli conferma il luogo comune. Tagliare i capelli, scegliere un nuovo colore fa parte della trasformazione, del cambiamento di una donna, parte di una scelta che potrebbe davvero cambiare la vita. Forse Belen quella scelta l’ha già fatta ma non ne fa parola, ha solo confermato che è single, l’ha detto a suo figlio, ma poi insinua il mistero, lascia pensare che in casa, di notte, ci sia qualcuno. Dopo una bellissima giornata sul set per il primo shooting con suo figlio Santiago, la showgirl argentina ha bisogno di un bagno caldo. Si lascia coccolare dalla luce delle candele, è notte e i bambini dormono, ma chi c’è in casa con lei. E’ il momento di uscire dalla vasca, toglie il tappo e poi sente dei passi in casa. Per un attimo sembra sorpresa e spaventata, si chiede: “Chi è?”. Davvero non lo sa o vuole farlo sapere a tutti?

Sfumature caramello per i capelli di Belen



Se due settimane fa aveva accennato la frangia adesso Belen si è convinta e ha dato un bel taglio. Ha alleggerito i capelli, la chioma così appare più voluminosa. Sta benissimo con la frangia e i capelli leggermente ondulati. Il colore è perfetto, si preparano i parrucchieri di tutta Italia.

Tutto questo narra di un nuovo amore? Forse un vecchio amore perché dopo tutti i dolci pettegolezzi sul ritorno di Stefano De Martino e Belen Rodriguez nessuno dei due ha smentito. In ogni caso, qualunque sia la ragione di questo nuovo inizio è senza dubbio bello. Le nuove sfumature sui capelli di Belen, le nuove sfumature nella sua vita. E’ tornata ad allenarsi e non ha alcuna voglia di parlare di cose negative, nemmeno dell’addio ad Antonino Spinalbese.

