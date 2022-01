Belen di notte a casa di Stefano, pizzicati grazie al cane

Sono di nuovo loro due, Stefano De Martino e Belen Rodriguez, i più ricercati dai paparazzi, dal gossip. Ancora una volta Belen e Stefano riempiono la cronaca rosa e questa volta le foto sono della rivista Oggi. Dopo gli scatti all’aeroporto adesso c’è anche la conferma della notte che la coppia ha trascorso insieme a casa del conduttore. La terza possibilità per Stefano e Belen sembra reale e sembra anche che la Rodriguez abbia interrotto la quarantena fiduciaria per stare da sola con l’ex marito. Dopo le vacanze in Uruguay con Patrizia Griffini la Rodriguez si è chiusa in casa con i figli per la quarantena ma in aeroporto aveva già incontrato Stefano. La scintilla sembra fosse già scattata a Natale e mentre Antonino parla di silenzio la storica coppia è tornata.

Belen e Stefano, le foto di Oggi

Il settimanale pubblica tutto. Sono foto scattate sabato scorso: Belen entra a tarda serata nell’appartamento di Stefano, a Milano. Escono insieme alle 2 di notte per portare il cane a passeggiare al parco poco distante. I paparazzi notano subito il dettaglio degli abiti diversi, abiti comodi, quelli che parlano di una vera storia d’amore. Pensavano che alle 2 di notte nessuno li avrebbe visti o forse sia a Belen che Stefano non importa di essere scoperti.

Di recente Belen ha confermato che era single, l’ha fatto parlando con suo figlio. Forse si riferiva ad Antonino o forse Belen e Stefano hanno bisogno di tempo.

“Non dovremmo mai sentire che per qualcosa è troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo. Rifioriamo dal nostro silenzio, prendiamoci i nostri spazi. E’ lì che nasceranno le cose più belle e giuste. Non forse per gli altri, ma di certo per noi” ha scritto Belen poche ore fa.

