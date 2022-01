Stefano e Belen insieme da Natale: l’amore è tornato e Chi spiega tutto

Che storia d’amore incredibile quella tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, questa volta il colpo di scena era davvero inatteso. La rivista Chi ipotizza come siano andate le cose tra Belen e Stefano ma nessuno immaginava che dopo la nascita di Luna e l’addio ad Antonino Spinalbese il conduttore tornasse nella vita di sua moglie. Non c’è alcuna conferma da parte della coppia ma tutti gli indizi portano a casa di Belen e Chi fa il punto della situazione tornando a prima del Natale. In quel periodo si supponeva che la Rodriguez e Spinalbese potessero risolvere la crisi e invece il distacco è stato totale. Sembra che Stefano De Martino abbia trascorso il Natale con Belen e i suoi figli. Subito dopo c’è stata la partenza della splendida argentina per la neve e dell’affascinate napoletano per la sua città.

Belen e Stefano: cosa è successo a Natale?

E’ in quel periodo che deve essere accaduto tutto, poi il periodo di riflessione con Belen che è volata in Uruguay con l’amica Patrizia Griffini e Stefano che si godeva Santiago con la sua famiglia a Napoli.

E’ stato De Martino ad andare a prendere le due amiche in aeroporto di ritorno dalla vacanza e Chi spiffera che quel giorno Stefano è salito a casa di Belen e a differenza delle altre volte ci è rimasto a lungo. “Sono restati soli più di un’ora e mezza in quell’appartamento che è stato il loro, a parlare tranquillamente come ai vecchi tempi, mentre Santiago era a scuola e prima che arrivasse Luna Marie”.

Luna ovviamente era con il suo papà. Antonino l’ha riportata dalla sua mamma ma lui a casa di Belen è rimasto pochi secondi. Sembra non ci sia stato nessun incontro tra Stefano e Antonino, una decisione saggia. “Un amore è giunto al capolinea e un vecchio amore è tornato per dare conforto” scrive il settimanale di gossip di Alfonso Signorini.

