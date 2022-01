Belen dedica una canzone a Stefano? “Sei tutto quello che avevo”

Belen non sembra per niente di triste, è più bella e felice che mai. Poco fa ha postato una nuova canzone e sembra sia dedicata a Stefano De Martino. La splendida showgirl argentina ha sempre un motivo per postare un brano, questo è di Bruno Mars: “Talking to the moon”. No, non è dedicata alla sua Luna, è una canzone d’amore, che parla di un amore che aveva e che poi ha perso. E adesso Belen quell’amore lo rivuole indietro. Non può riferirsi ad Antonino Spinalbese, non c’è nessun indizio che parla di loro due, mentre il gossip ha in mano le foto di Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo insieme. Se fosse la trama di un film sarebbe noiosa, folle o perfetta per i romantici? Sembra sia la realtà.

Belen non ha mai dimenticato Stefano De Martino?

Non potrebbe farlo, è il padre di suo figlio ma è soprattutto l’uomo per cui ha più sofferto. Anche Andrea Iannone di recente ha confidato di averla vista sempre soffrire per il fallimento del matrimonio con De Martino, anche quando loro due erano ancora fidanzati.

“Da qualche parte lontano ti rivoglio indietro. I miei vicini credono sia pazzo ma non capiscono. Sei tutto quello che avevo. Di notte quando le stelle illuminano la mia stanza sto seduto da solo parlando alla luna provando a raggiungerti. Spero tu sia dall’altra parte che mi stai parlando. O sono uno sciocco che sta seduto da solo a parlare con la luna?” è parte del testo del brano scelto da Belen, che in genere non pubblica mai una canzone a caso. Quell’amore di cui parla, che rivuole indietro perché è tutto quello che aveva è suo marito? Non hanno mai firmato il divorzio, un motivo ci sarà. Attendiamo come sempre il seguito ma speriamo che questa volta il finale sua ben scritto.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".