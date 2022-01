Secondo ritorno di fiamma per Belen Rodriguez e Stefano de Martino? La bomba a Mattino 5

Qui siamo ben oltre le minestre riscaldate eh, oltre agli amori che fanno dei giri immensi e poi ritornano. Siamo oltre il giro del mondo, visto che per Belen Rodriguez, e Stefano de Martino, sarebbe il secondo ritorno di fiamma. Una relazione iniziata con la passione travolgente di un napoletano e di una bella argentina, tra un passo di danza e l’altro nella scuola di Amici; la nascita del piccolo Santiago e poi il matrimonio nel 2013. Una storia d’amore che sembrava una favola senza fine e invece è finita per ben due volte. Dopo la separazione ( ma non il divorzio che ufficialmente non è mai arrivato) Belen e Stefano sono infatti tornati insieme. Un ritorno travolgente che aveva fatto sognare milioni di persone. Poi le voci di un tradimento importante ( non avrete dimenticato tutta la storia che ci sarebbe stata tra Alessia Marcuzzi e Stefano, sempre smentita da tutti i protagonisti di questa vicenda). E poi la fine della seconda storia d’amore che tanto aveva fatto parlare. La relazione frettolosa di Belen con Antonino Spinalbese, diventato padre della seconda figlia di Belen praticamente un anno dopo l’inizio della loro relazione. Un uomo di altri tempi, aveva detto di lui Belen. Un uomo capace di starle vicino, di farla sentire amata quotidianamente, come non le era mai successo prima. Una favola, l’ennesima, quella che Belen stava vivendo. E poi improvvisamente, la rottura. Non sappiamo il come, il dove, il perchè. Sappiamo solo che oggi Belen si definisce mamma single e in modo ufficiale, non ha mai voluto parlare di quanto successo tra lei e Spinalbese. Non lo ha fatto neppure Antonino, che a detta di molti starebbe facendo l’impossibile per riconquistare la sua ex.

Un corteggiamento che non starebbe andando benissimo visto che, a quanto pare, Belen avrebbe di nuovo un interesse per il suo ex, Stefano de Martino.

C’è qualcosa tra Stefano de Martino e Belen Rodriguez?

La bomba è stata sganciata nella puntata di Mattino 5 in onda oggi, nello spazio dedicato al GF VIP c’è stato anche modo di fare un po’ di gossip, come succedeva in passato. E un paparazzo, ospite di Federica Panicucci, ha annunciato che stanno per uscire delle foto che non lascerebbero dubbi. Belen e Stefano non si vedono solo per Santiago ma ci sarebbe ben altro tra loro. Dobbiamo aspettarci immagini compromettenti?

C’è da dire che a differenza di quanto successo tre anni fa, quando Belen e Stefano tornarono insieme la prima volta, oggi le cose sono molto diverse. In quell’occasione, Belen era fidanzata con Andrea Iannone e la storia era poi terminata. Oggi parliamo di un rapporto diverso con Antonino e di una figlia avuta dal suo ex. Gli equilibri sono molto delicati per cui anche poter parlare di gossip, non è facile, se ci sono dei bambini di mezzo soprattutto. Restiamo quindi in attesa di queste foto o di un commento dei diretti interessati!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".