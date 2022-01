Stefano De Martino beccato con Belen: tenerezze all’aeroporto di Malpensa

Per Stefano De Martino e Belen Rodriguez c’è la terza possibilità? Il gossip per il momento si accontenta delle foto esclusive di Whoopsee e di tutta la tenerezza delle immagini scattate in aeroporto. Belen e Stefano sono stati paparazzati insieme all’aeroporto di Malpensa e sembra che le foto siano molto recenti. La showgirl argentina era di ritorno dalla vacanza con l’amica Patrizia Griffini, il conduttore forse è atterrato con Santiago arrivando da Napoli ma è molto più probabile che Stefano sia andato all’aeroporto per lei, per accompagnarla a casa. Un gesto carino tra due ex o un ritorno di fiamma? In ogni caso la notizia è dolcissima e la foto che mostra Belen e Stefano di schiena fa sognare. Lui la aiuta con i bagagli, lei gli sfiora la schiena, sembra abbracciarlo ma per il momento dobbiamo accontentarci e attendere nuove foto. Il sito di gossip sta per pubblicare le immagini esclusive e promette molto in emozioni.

Belen è tornata a casa e il primo che incontra è Stefano De Martino

Belen è tornata e i suoi figli la attendono a casa. Santiago ha tracorso due settimane con il papà, è andato con lui a Napoli prima del Capodanno, poi insieme sono volati anche a Disneyland. Per padre e figlio una vacanza perfetta ma il legame tra loro è sempre stato così. La piccola Luna Marì ha passato invece meno giorni con il suo papà. Antonino Spinalbese ha portato la sua bellissima bambina a La Spezia dopo Capodanno.

Niente lascia pensare che Stefano De Martino e Belen Rodriguez siano di nuovo una coppia ma i fan sognano. Di certo il loro rapporto non mostra rancori. Difficile possano tornare di nuovo marito e moglie. Belen ha avuto un altro amore importante, un’altra figlia. In questo periodo però Stefano è stato capace di realizzare i suoi sogni, di crescere professionalmente. Bar Stella è il suo vero successo, un enorme successo. Adesso non è più l’ex di Emma Marrone e Belen, adesso è uno dei conduttori più preparati, completo.

