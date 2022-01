Belen Rodriguez torna a casa ed è festa grande per Luna Marì e Santiago

Non c’è spazio per gli uomini nella vita di Belen Rodriguez, che si è goduta qualche giorno di relax lontano da tutti e da tutto ed è tornata adesso carica più che mai alla vita di tutti i giorni. Nessuna parola su quanto successo con Antonino Spinalbese, capitolo chiuso, è chiaro a tutti. Il suo ex compagno ha trascorso le ultime settimane in compagnia di Luna Marì che ha passato con lui alcuni giorni tra Napoli e Milano. Santiago è stato insieme a papà Stefano, tra Napoli, Milano e Parigi. Insomma un bel momento padri figli ma ieri festa grande con il ritorno di mamma Belen a casa. Nelle sue storie sui social Belen mostra i sorrisoni della piccola Luna Marì che coccola la sua mamma e la guarda con occhi pieni d’amore. E poi i messaggi di Santiago, che ormai si è fatto grande e le scrive dediche piene d’amore. Impegni di lavoro, la cena con i bambini, una serata davanti alla tv: Belen è tornata a fare la sua classica vita milanese con tanto di corsa a scuola oggi per accompagnare Santiago!

Il ritorno di Belen a Milano: la vita da mamma single

Non sono mancate le critiche in questi giorni per la Rodriguez: ma del resto ogni cosa che fa Belen a qualcuno non va bene. Non è una mamma se fa tingere un ciuffo di capelli rosa a suo figlio; non è una buona madre se parte con una amica per una settimana e si prende qualche giorno di relax. I figli non li ha lasciati con sconosciuti ma con i suoi genitori e con i loro papà, e non ci sembra poco. E oggi critiche anche per la scelta di aprire un profilo su Tik Tok a Santiago. Lo ha detto lei stessa, non sa se ha fatto la scelta giusta, scatenando la bufera…Chi credeva che da questi due anni di pandemia saremmo usciti più buoni, si sbagliava davvero tanto.

