Pranzo di compleanno a base di uova: Melissa Satta festeggia con le amiche

Quando si ha la necessità di festeggiare con più persone il compleanno si fa magari come Melissa Satta, un bel pranzo con le amiche e magari la sera un’altra festa o una cena a lume di candela. Melissa Satta ha compiuto 36 anni e ha voluto celebrare un giorno per lei così importante con tutte le sue amiche. Sui social la Satta e le presenti al pranzo di compleanno hanno mostrato le immagini più belle. Tanta semplicità nello stare insieme, buon gusto ma nel menù anche tante uova. Un pranzo di compleanno a base di uova, tante proteine e forse in questo modo la festeggiata ha accontentato un po’ tutte. Certo si è tratto di un pranzo gourmet nel bellissimo ed elegante locale zelo all’interno del Four Season Hotel. Un lunch di sole donne con le giuste portate, brindisi adatti e torta golosa.

Melissa Satta sfoggia la sua nuova frangia

Come sempre Melissa Satta è bellissima anche se non tutti apprezzano il suo nuovo taglio di capelli. C’è chi nota che così lunghi e così poco voluminosi non siano perfetti con la frangetta. Jeans e camicia a quadri, la festeggiata si è divertita come non faceva da tempo con le amiche; tra loro i volti noti di Federica Fontana, Marica Pellegrinelli, Juliana Moreira e la sua ex velina del cuore, la bellissima Thais Wiggers. E’ proprio la velina bionda con cui ha condiviso il bancone di Striscia la notizia che ha per lei parole bellissime: “Come ti ho detto oggi cara amica, le persone le vedi con il passare del tempo… E guarda un po’, più passa il tempo più ti ammiro e ti apprezzo. Tanti auguri di buon compleanno, che sia un nuovo anno pieno di realizzazioni e felicità, perché lo meriti!!”.

Per soddisfare la curiosità sul menù di auguri per Melissa: benedettine al prosciutto o salmone, uova strapazzate, uova fritte, frittatina alle zucchine, misticanza e scaglie di Parmigiano Reggiano Dop.

