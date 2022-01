Melissa Satta a Verissimo: la separazione non è stata una sua scelta

Melissa Satta sarà tra gli ospiti di Verissimo di sabato 29 gennaio 2022, pronta anche a parlare della separazione da Kevin Prince Boateng. Si sono separati più di un anno fa, ci avevano riprovato a tenere unita la famiglia ma oggi entrambi hanno un altro amore. Melissa Satta confida che adesso sta bene ma che quel dolore resta sempre. Per lei è stato un fallimento, ha sofferto molto, credeva sarebbe durata per sempre, era suo marito, il papà del suo Maddox. La Satta a Verissimo ammette che è stato un duro colpo, che non se l’aspettava finisse così. Non ha scelto lei di mettere la parola fine alla storia d’amore con Boateng ma è andata così e oggi l’obiettivo dell’ex coppia è un altro: Maddox.

Melissa Satta a Verissimo racconta di Mattia, il suo compagno

“Ora sto bene anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta. È andata così ma oggi sono molto felice. L’importante è avere un obiettivo comune che nel nostro caso è Maddox e sta andando bene”.

Oggi è felice accanto a Mattia Rivetti: “È una persona diversa da quelle frequentate in passato, è un ragazzo non famoso e molto riservato, che mi dà qualcosa di totalmente differente da quello che ho avuto fino adesso. Sono molto felice perché crescendo mi sono accorta di cercare altre cose”. Il suo sogno è di ricreare una famiglia, di non lasciare Maddox figlio unico. Non sa se un giorno potrà sposarsi di nuovo, non mette limiti ma adesso forse sogna un po’ meno.

