Melissa Satta e Mattia Rivetti il nuovo anno inizia con una vacanza sulla neve

Melissa Satta si sbilancia e forte dell’amore per Mattia Rivetti inizia così il suo 2022, non solo con una vacanza sulla neve ma anche con le presentazioni ufficiali sui social. La showgirl sarda aveva già pubblicato in estate uno scatto con il nuovo compagno ma questa volta ha fatto molto di più. Coccole tra Melissa e Mattia, quel cuore rosso e l’augurio che la fortuna sia dalla loro parte. Dopo la separazione da Kevin Prince Boateng l’ex velina ci ha messo un po’ per credere di nuovo in una vera storia d’amore. Credeva che il matrimonio con il calciatore, il papà del suo Maddox durasse per sempre, per lui ha fatto tanti sacrifici, poi entrambi si sono arresi. Dopo una prima separazione ci avevano riprovato ma dal dicembre del 2020 erano ufficialmente separati. Una relazione tormentata che si è conclusa con un annuncio dolce, un addio e per un sempre, nessun rimpianto per quello che hanno vissuto e costruito insieme. Oggi però accanto a Melissa Satta c’è Mattia Rivetti.

Melissa Satta in vacanza con il compagno e il piccolo Maddox

Lei ha sempre chiesto rispetto alla stampa, ha chiesto di tutelare suo figlio e ci è riuscita. Più volte ha smentito presunti amori ma adesso ufficializza il legame con l’imprenditore, lo fa sui social.

La coppia ha scelto Cortina e ha scelto teneri abbracci per confermare il loro amore. Gli scatti social arrivano dopo quelli di Boateng e la sua nuova fidanzata; i loro scatti più ricchi di passione, un legame già forte con i rispettivi tatuaggi sulle dita delle mani. La conferma che dopo la tempesta arriva sempre il sereno. Ed è sereno soprattutto di Melissa e Boateng che invece all’inizio non aveva preso bene l’addio tra la mamma e il papà. Hanno cercato di fargli vivere tutto un po’ come un gioco e adesso per il piccolo è vita normale: l’importante è volersi tanto bene.

