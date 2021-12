Prove di famiglia allargata per Melissa Satta e Mattia Rivetti

Per Melissa Satta e il suo nuovo compagno l’amore prosegue a gonfie vele, anche sulla neve. La Satta e Mattia Rivetti sono a Courmayeur e arrivano le prove di famiglia allargata. Con la coppia c’è anche Maddox, il bellissimo bambino nato dalla storia d’amore tra Melissa Satta e Kevin Boateng. Non amano apparire e sui social c’è davvero pochissimo delle loro partecipazioni ad eventi; infatti ogni tanto qualcuno pensa che non stiano più insieme, invece è anche la loro riservatezza il segreto di una storia che prosegue e che continua a crescere. In montagna i baci sono bollenti, le coccole non mancano e tutto questo non sfugge ai paparazzi. La rivista Chi pubblica gli scatti, anche quelli tenerissimi con Maddox, quelli di una nuova famiglia.

Prove di famiglia a Courmayeur per Melissa Satta e Mattia Rivetti

Una bella vacanza sulla neve e le foto li riprendono durante la loro giornata tra sport e relax. Maddox prende lezioni di sci, intanto la coppia si rilassa tra baci e qualcosa di goloso da gustare.

La prima foto insieme è di questa estate, hanno scelto loro quando apparire, quando dire a tutti che stavano insieme, che si amavano, nonostante il gossip li avesse già beccati molto vicini.

La separazione per la showgirl sarda non è stata semplice, non è mai semplice. Melissa Satta ha provato in tutti i modi a salvare il matrimonio con Boateng, a tenere unita la famiglia. Melissa e Kevin erano tornati insieme dopo la prima crisi, poi hanno capito che ormai dovevano prendere strade diverse. Lei è di nuovo serena, felice con suo figlio e il suo nuovo compagno. Tante volte in passato l’ex velina di Striscia la notizia ha chiesto rispetto alla stampa, ha chiesto al gossip di evitare di parlare di amori e storie assurde, aveva bisogno di tempo, soprattutto per suo figlio.

