Melissa Satta e Mattia Rivetti, matrimonio in famiglia a Venezia poi subito in Puglia 

Melissa Satta con Mattia Rivetti è di nuovo mondana e soprattutto felice. La coppia ha partecipato al matrimonio di Camilla Rivetti e Matteo Mauri a Venezia, così ha potuto mettere insieme due eventi molto importanti: le nozze in famiglia e la Mostra del Cinema. Mano nella mano Melissa Satta e Mattia Rivetti hanno incantato tutti. Lui è il nipote del noto imprenditore ex patron del brand Stone Island, oggi presidente del Modena Calcio. Melissa Satta e Rivetti si sono conosciuti con lo zampino di Renzo Rosso, amico comune ad entrambi, da lì la scintilla che piano piano si è trasformata nell’amore giusto per l’ex velina di Striscia la notizia e per Rivetti. Le presentazioni in famiglia sono state fatte da tempo e più volte la coppia è stata paparazzata con il piccolo Maddox, soprattutto a bordo dello yacht. Con l’invito al matrimonio di Camilla non c’è dubbio che la Satta sia ufficialmente la fidanzata di Mattia.

Melissa Satta di nuovo felice dopo la seconda separazione da Boateng

La Satta era stata chiara, aveva chiesto rispetto per la fine del suo matrimonio, per tutelare soprattutto suo figlio. Aveva spiegato che all’arrivo di un nuovo amore sarebbe stata lei a darne notizia e così è stato. A metà agosto la coppia ha deciso di annunciare il loro amore pubblicando una foto a Saint Tropez.

Dopo il fine settimana tra nozze e amore oggi Melissa Satta è già al lavoro in Puglia per un nuovo shooting fotografico. Poche ore fa ha pubblicato alcune foto vestita di bianco e i fan già iniziano a sognare il suo secondo sì. Lei non dice nulla, non l’ha fatto nemmeno quando i commenti erano pessimi, quando le dicevano che dopo Boateng aveva già chissà quanti amori, quando hanno criticato la magrezza di suo figlio.