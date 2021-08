Melissa Satta pubblica una foto con il figlio ma i commenti sono assurdi

Una foto bellissima sul profilo Instagram di Melissa Satta ed è lei con il figlio. Maddox è meraviglioso, come tutti i bambini, ma lui ha quei capelli ricci e il sorriso che incanta, abbronzato, dolcissimo, con i lineamenti del volto così simili alla sua mamma. C’è chi invece ha notato che il figlio di Melissa Satta è troppo magro ma i commenti sono andati ben oltre, fino a parlare di anoressia. La Satta ha postato la foto ieri sera, forse non ha ancora letto i commenti o forse tutte le cattiverie non si fermano più sulla sua pelle. Quello scatto è disarmante, bellissimo, l’abbraccio di una mamma al figlio, lui in primo piano ed è raro che Melissa pubblichi uno scatto di Maddox senza alcun motivo. Tantissimi i cuori per entrambi ma poi arrivano le follower, forse anche mamme.

Assurdo commentare il peso di un bambino, la magrezza o il contrario, avrà il tempo per crescere e più di tutto c’è la sua mamma che si occupa di lui. “Ma questo bambino quanti anni ha? E’ troppo magro” è il primo commento che fa rabbrividire ma arrivano gli altri. “Ma è anoressico” sembra urlare un altro follower. Per fortuna c’è chi cerca di mettere a tacere tutti: “mio figlio ha 6 anni ed è magrissimo il pediatra dice che molto meglio così…. Avrà tempo x ingrassare”.

Inizia la difesa: “Ma ti sembrano cose da dire? A parte che è magro non anoressico. Lo sai ché l’anoressia è una malattia?” ma c’è più un altro commento che fa rabbrividire: “Io lo vedo tanto patito. Non ti scandalizzare tanto i bambini sono colpiti da disturbi alimentari tanto e forse più degli adulti (tra l’altro collegate a emozioni e sofferenze proprio vissuti in famiglia)”. Parole assurde a cui forse metterà fine Melissa o forse no perché alcune persone non dovrebbero avere nemmeno accesso ai social.