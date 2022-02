Da le Iene solo complimenti per Emma da Belen Rodriguez: è pace fatta

Lo avevano detto da tempo che tra loro c’era un bel rapporto e così sembra che sia ancora oggi. Non ha fatto il suo nome Belen Rodriguez, come il gioco prevedeva, ma ieri hanno tutti pensato, guardando Le Iene, che le belle parole spese dalla conduttrice per una delle donne che facevano parte del Passaparolaccia, fossero proprio per la sua ex rivale Emma Marrone. Dimenticato il tumultuoso periodo di “guerra” tra Emma e Belen è tornato il sereno e oggi, anche se probabilmente le due signore non sono grandi amiche, sono comunque in ottimi rapporti. Ed è anche normale, visto che si cresce, si cambia, la vita va avanti…Ma che cosa ha detto Belen su Emma ( sempre che poi quelle parole si riferissero proprio a lei, ma ci sarebbero davvero pochi dubbi sul contrario)? Scopriamolo insieme.

Le parole di Belen Rodriguez per Emma Marrone

Ha speso solo belle parole Belen per parlare di Emma:

Questa persona la conosco bene. La stimo molto e credo anche lei stimi me. Chi tra noi due è più famosa? Direi uguale, siamo famose tanto entrambe, più ricca però io. Più sensuale? Io. Ho dei sensi di colpa nei confronti di questa persona. Non ho mai litigato sul serio con lei, però abbiamo fatto la pace. Ti dirò che ci uscirei volentieri anche a cena. Una parola per descriverla… è una persona con le palle“.

Per chi ha qualche anno in meno di noi, ricordiamo che la “guerra” tra Emma e Belen iniziò molti anni fa, più o meno nel 2010, quando Belen conobbe Stefano e tra loro nacque la storia d’amore che poi tutti abbiamo imparato a conoscere. Belen ha sempre detto che De Martino ed Emma si erano già lasciati ma secondo molti, il vero motivo della fine della storia tra il ballerino ed Emma, fu proprio Belen.

