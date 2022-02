Barbara d’Urso diventa nonna? Sarà maschio o femmina?

Barbara d’Urso sta davvero per diventare nonna? Lei che si emoziona sempre così tanto quando nelle sue trasmissioni arrivano i figli piccoli dei suoi ospiti o ricorda il ruolo della dottoressa Giò, non ha ancora detto nulla. Barbara d’Urso è mamma di due figli maschi che non gradiscono per niente che il gossip si interessi a loro o che in qualche modo si parli di loro. Legatissimi alla mamma ma anche alla riservatezza che le impongono entrambi sulla vita privata. La d’Urso si appresta a prendere il comando de La pupa e il secchione show e mentre i promo anticipano lo spettacolo lei forse sta vivendo l’emozione più forte, quella di potere presto stringere tra le braccia un nipotino o una nipotina. E’ Alberto Dandolo che su Dagospia ha parlato di questo dolce momento ma che la diretta interessata non ha ancora confermato né smentito.

Maschio o femmina, nipotina o nipotino per nonna Barbara d’Urso?

Lei che appare eternamente giovane chissà se amerà essere chiamata nonna. Per il momento si sussurra questa notizia, ma quale dei due figli starebbe per diventare papà non si sa, non si conoscono nemmeno le rispettive compagne dei figli della conduttrice. Tutto avvolto nel riserbo ma è sempre lo stesso portale che azzarda anche il sesso del bebè.

“Tra pochi mesi arriverà una nipotina” annuncia il giornalista che ironizza sul promo de La pupa e il secchione show e consiglia a Mediaset di modificarlo da “madre” a nonna: “Cambiate lo spot della Pupa e il secchione in cui lei interpreta il ruolo di ‘madre’. Ora sarebbe più giusto quello di nonna…”. Chissà se la conduttrice ci dirà in tempo dell’arrivo della cicogna, la d’Urso potrebbe anche non dire nulla per assecondare i figli. Immaginiamo però che la gioia sarà così grande per lei che almeno un benvenuto dovrà darlo sui social.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".