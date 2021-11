Jimmy Ghione prende in giro Barbara d’Urso ma non fa ridere nessuno

Sta facendo il giro della rete una foto che ieri, Jimmy Ghione, noto inviato di Striscia la notizia, ha postato sulla sua pagina instagram. Si tratta di una immagine con due foto di Barbara d’Urso, una in cui è truccata e probabilmente è anche a favore di luce, un’altra in cui invece, è al naturale, in uno scatto non venuto molto bene. Chi segue Barbara d’urso sui social sa bene che la conduttrice si mostra molto spesso senza nessun filtro, senza problemi a mostrare le macchie sul viso o le rughe. E ci mancherebbe altro, non solo perchè è una splendida sessantenne ma perchè se anche avesse qualche ruga in più, non ci sarebbe nulla di cui vergognarsi. E invece Ghione, con una pessima battuta, prende in giro la conduttrice di Canale 5 e onestamente, non fa ridere nessuno.

Jimmy Ghione prende in giro Barbara d’urso sui social

Tra i vari commenti sotto la foto postata da Ghione, c’è anche quello di Roger Garth, uno degli ex opinionisti dei programmi di Barbara che scrive: “Con quella luce e quella posizione verrebbe male chiunque dai , io vengo anche peggio ! Barbara è bella al naturale e non rifatta , ci metterebbero la firma milioni di donne secondo me . Poi il tempo purtroppo ci punisce a tutti . P.S. anche tu sotto la doccia in palestra ormai sei un po’ penzoloso eh …“. Oltre ai commenti banali, di chi si fa la solita risatina, per fortuna ci sono anche quelli di gente che invita a usare i social in modo diverso, una signora ad esempio scrive: “L’aspetto delle donne non dovrebbe mai essere oggetto di questo tipo di confronti e risate!! Cerchiamo di evolvere!.”

E ancora: “Questa da te non me l’aspettavo. Che lei ci tenga ad apparire al meglio in TV non credo sia un reato, è comunque una donna grande e certamente se non è un’aliena chiaramente ha le rughe e magari una pelle non proprio freschissima. Rimane in ogni caso una bella donna che fa la presentatrice e non la modella, le è richiesto di fare bene il suo lavoro, non di essere bella. Se fosse solo una questione di bellezza certa gente non avrebbe dovuto lavorare mai.” Insomma un post che doveva far ridere ma che in realtà non ha davvero fatto ridere nessuno.

