La reazione di Lorella Boccia dopo un mese di dieta: quanti chili ha perso dopo il parto?

Dopo il parto Lorella Boccia si è presa il suo tempo, si è goduta la maternità, sua figlia, il momento magico e ha agito in base ai suoi desideri, poi è passata alla dieta. E’ sempre stata attenta a quello che mangiava ma con la gravidanza, dopo il parto, non è sempre semplice perdere i chili in più. Ammette che alla nutrizionista ha chiesto una dieta ferrea, questo per riattivare il metabolismo, ma era comunque una dieta sana e bilanciata nonostante restrittiva e con un solo sgarro in un mese. Lorella Boccia è salita sulla bilancia per il controllo con la dottoressa e la reazione di gioia non è solo sua ma di entrambe. Gran risultato dopo un mese di dieta, la ballerina e conduttrice è felice.

Lorella Boccia si pesa ed esulta

E’ diventata mamma il 20 ottobre scorso, la piccola Luce Althea è nata dal matrimonio con Nicolò Presta, è la loro vera gioia. La bellissima napoletana ha poi deciso di mettersi a dieta, di perdere gli ultimi chili presi durante la gravidanza e tra le storie di Instagram mostra tutto. Nelle ultime settimane ha raccontato il suo percorso alimentare, lei che è così golosa ha dovuto fare un po’ di sacrifici e ha anche iniziato ad allenarsi di nuovo e in modo costante.

La Boccia sale sulla bilancia, era già sicura di dovere proseguire la dieta e aveva già chiesto alla nutrizionista di concederle qualcosa in più. Invece, ecco che esultano insieme. Non si aspettavano un risultato del genere in un mese; Lorella Boccia ha perso 4 chili e quindi adesso può passare alla dieta di mantenimento, che sarà ovviamente ben più semplice.

Composizione corporea, massa magra, massa grassa, adiposità ed ecco che in poco tempo l’obiettivo è già raggiunto. “E’ una dieta restrittiva, ma comunque sana e bilanciata. Preciso che avevo bisogno di questo per riattivare il mio metabolismo dopo la gravidanza. Adesso iniziamo col mantenimento”.