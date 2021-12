Solo adesso Lorella Boccia racconta del parto difficile, della lacerazione

Lorella Boccia è diventata mamma a ottobre, dopo il parto non ha nascosto la fatica ma sempre con il sorriso perché accanto aveva la sua bellissima bambina, perché già le notti insonni era un ostacolo da superare. Solo adesso Lorella Boccia racconta del parto. Sui social ha documentato parte della sua gravidanza, mostrato tutta la gioia per sua figlia Luce Althea, l’amore che la lega ancora di più a suo marito, Niccolò Presta. Il parto non è quasi mai una passeggiata e per la ballerina e conduttrice è stato molto doloroso anche il seguito. Colpa di una lacerazione, una ferita importante che le ha procurato molto dolore per lungo tempo. Adesso sta meglio ed è felice perché ha bisogno di stare bene per occuparsi di sua figlia.

Lorella Boccia racconta il parto naturale

E’ al settimanale Oggi che Lorella Boccia racconta che il parto non è stato facile, un parto naturale, una lacerazione importante con tutte le conseguenze che comporta: “Non riuscivo a stare seduta, per dieci giorni ho pranzato e cenato in piedi, la allattavo sdraiata a letto. E quando hai un dolore fisico, anche la mente ne risente. E io ho bisogno di stare bene per Luce Althea. Per fortuna ora va molto meglio”.

Non tutte le donne hanno la fortuna di avere qualcuno accanto dopo il parto, soprattutto dopo un parto così doloroso. Lei ha avuto suo marito, Niccolò Presta. Si è occupato lui di tante cose, anche della casa: “Lo guardo e vedo un uomo cambiato. È sempre stato buono, altruista, ma adesso è una persona diversa, lo vedo nei suoi sorrisi, nel suo modo di fare quotidiano. Ha una luce negli occhi che prima non aveva ed è bellissimo”.

La lacerazione si sta rimarginando, la ferita non fa più così tanto male e Lorella continua ad apprezzare sempre di più tutta la felicità che ha tra le braccia. Magari se la bambina dormisse un po’ di più sarebbe ancora più semplice.

