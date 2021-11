Il primo piano della figlia di Lorella Boccia, ecco a chi somiglia Luce

Lorella Boccia continua a condividere sui social la sua vita da mamma, le foto e i momenti con sua figlia, le difficoltà e la gioia immensa. Due giorni fa la piccola ha compiuto il suo primo mese di vita. La ballerina e Niccolò Presta hanno festeggiato nel modo più dolce pubblicando anche il primo piano della piccola Luce, ma a chi somiglia la bimba, più alla mamma o più al papà? Lorella Boccia deve arrendersi, sua figlia, almeno per il momento, è identica al padre. Così le dicono tutti, così commentano i follower. “Un mese pieno di notti insonni, di ansie e paure. Un mese pieno di sorrisi, di “ti amo”, di guance grosse ed occhi blu. Un mese di pieno di Luce” sono le parole di Lorella per la sua piccolina nel giorno del primo mese. Niccolò Presta è pazzo d’amore per entrambe, non credeva che la felicità potesse essere tutta lì.

Niccolò Presta: “Non credevo si potesse tenere l’intero universo nel palmo di una mano”

Quanta dolcezza e quanto amore nelle parole di Presta mentre Lorella Boccia scrive “Siamo pazzi di te”. Anche lei non può che ammettere che la figlia somigli tanto al marito. “Ci fosse qualcuno che ha detto che somiglia a me” ha aggiunto sperando che qualcuno prima o poi lo dica.

Intanto, Lorella Boccia cerca amici che abbiano figli che non dormono di notte. Possibile che Luce sia l’unica bimba ad avere scambiato il giorno con la notte? E’ stanchissima ma sempre felice. Chiede anche consigli sul cosa cucinare, cosa mangiare, stanca del solito cibo non ha più nemmeno nuove idee. Poi mangia un minestrone, il solito minestrone che sa fa bene a lei e alla figlia ma che davvero non la soddisfa.

Luce è il loro capolavoro, certo costa un bel po’ di fatica ogni giorno, soprattutto di notte, ma è così bello averla tra le braccia.

