Michelle Hunziker alle Maldive con le figlie per staccare da tutto

Michelle Hunziker è volata alle Maldive con le figlie, le piccole Sole e Celeste, e con alcune amiche, persone a lei da sempre molto care. Ha appena terminato il suo lavoro con Michelle Impossible ma soprattutto ha da poco messo la parola fine al matrimonio con Tomaso Trussardi confermando la separazione. Un periodo particolare per Michelle Hunziker, sia dal punto di vista privato che professionale, ed è per questo che ha deciso di staccare la spina, di andare lontano, di riposare, di respirare, di divertirsi. Sa che postando le immagini dalla Maldive arriveranno per lei tante critiche perché c’è la guerra, perché c’è chi soffre. Se Michelle fosse rimasta a casa non sarebbe cambiato nulla nel mondo ma sente ugualmente il peso della sua fortuna. Prima che arrivino le critiche arriva la sua spiegazione, arriva a tutti il suo senso di colpa.

Michelle Hunziker: “Sono dall’altra parte del mondo per cercare di staccare da tutto”

Ha bisogno di fare riposare la testa, è questo che confida la Hunziker: “Per riposare un po’ la mia testa dopo un periodo per me abbastanza intenso sotto molti punti di vista. Qui è notte fonda e mi sono svegliata con gli incubi… sentivo piangere i bambini, donne, uomini nel sonno. Provo disagio a essere in vacanza…”.

Michelle non dovrebbe spiegare niente a nessuno ma lo fa: “Provo disagio a vivere la mia quotidianità, so perfettamente che non posso cambiare le cose e sento un senso di impotenza. Penso a tutte le persone che in questo momento stanno fuggendo nelle infinite code per uscire dal Paese”.

Ha cercato di informarsi sul perché di questa guerra, non ha trovato ragioni valide per questo orrore. “E’ assurdo… Spero con tutta me stessa che in queste ore possano trovare un accordo per fare finire questa guerra… sono vicina con il cuore alle vittime di una violenza terrificante”. Spera di svegliarsi e di leggere una buona notizia.

Alle Maldive è con le sue figlie, con la sua manager, con l’amica che si occupa della sue immagine, una collaboratrice preziosa. Sport, colori, il paradiso, le amiche, le figlie, per ritrovare se stessa.