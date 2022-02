Dolore e rabbia per la mamma di Michelle negli anni della setta: “Avrei voluto spaccare la faccia a quella donna”

E’ stato un momento molto intenso quello che nella seconda puntata di Michelle Impossible ha visto la mamma della conduttrice protagonista. Come rivelato dalla stessa Michelle, il tema legato alla setta non si affronta in famiglia. Quando dopo 5 anni ha deciso di chiamare la sua mamma e tornare finalmente da lei, le ha chiesto di non subire nessun processo, le ha chiesto di voltare pagina insieme e non pensare a quello che è stato. Michelle poi, ne ha parlato nel suo libro e in diverse interviste. Sua madre invece, in questi anni, ha avuto poche persone con cui parlare del dramma vissuto in quegli anni difficilissimi. Ieri sera la prima volta, Michelle ha ascoltato le parole di mamma Ineke. Il suo drammatico racconto che ha commosso tutti i presenti.

Quando ha ricevuto la maledetta telefonata con cui Michelle le diceva che voleva fare una vita diversa e che non c’era più spazio per il loro rapporto, Ineke è stata malissimo. Un male che si è trasformato in qualcosa di fisico tanto che in quegli anni ha subito anche un intervento al cuore e per quasi 12 mesi non ha potuto fare altro che stare in casa, non essendo più autonoma. Vedeva Michelle in tv, parlava di lei con Eros, leggeva i giornali ma non aveva mai contatti con sua figlia. In quel periodo infatti la Hunziker non era neppure libera di usare il suo cellulare, tutto era gestito dalla setta.

Tutto il dolore di mamma Ineke per la sua Michelle

Ineke, che aveva cresciuto da sola sua figlia, che era stata mamma e padre di quella ragazzina così vivace e forte, stentava a credere che stesse succedendo. “Se ci penso oggi credo che sia stata la morte del papà di Michelle a renderla così fragile” ha detto la signora parlando anche con Silvia Toffanin di quanto accaduto. “Volevo andare a spaccare la faccia alla donna che si era presa mia figlia. Dissi a Eros che sarei andata con una mazza da baseball, ma lui mi fermò, mi disse che non voleva venire in carcere a portarmi le arance e a cantarmi le canzoni con la sua chitarra” spiega mamma Ineke.

Poi racconta un altro drammatico aneddoto. Non potendo incontrare Michelle in nessun modo, decise di andare a teatro a vederla, quando era protagonista del musical Tutti insieme appassionatamente. “Le avevo mandato anche un messaggio con scritto mamma è qui ma sapevo che lei non leggeva niente. Quando la vidi entrare, con le montagne alle spalle e cantare, svenni. Mi portano fuori perchè ero stata male, poi rientrai.”