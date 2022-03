Naomi Campbell, la sua sfilata più bella è con la figlia nel passeggino

Naomi Campbell resta una vera top model anche dopo i 50 anni e da mamma fa la sua sfilata più bella. I paparazzi l’hanno beccata mentre passeggiava con sua figlia. La piccola è nel passeggino, Naomi Campbell non perde la sua falcata. E’ la rivista Chi a pubblicare le foto di Naomi Campbell con sua figlia; spinge il passeggino controlla che la bimba sia ben coperta, che stia bene mentre insieme sfilano per le vie di Parigi. Il paragone tra sfilata e passeggiata con lei è d’obbligo perché anche nel ruolo di tenera mamma resta una top model. La figlia di Naomi ha già nove mesi ma tutto intorno a loro due resta top secret. A chi chiede alla Campbell della sua maternità risponde: “Lei è mia”. Si è parlato di maternità surrogata ma della bambina non si conosce nemmeno il nome.

Naomi Campbell con la figlia sulla rivista Chi

Con Naomi c’è anche la madre che ha 70 anni e resta sempre al suo fianco. La piccolina è tutta coperta di rosa per il freddo e per restare lontana da obiettivi e sguardi indiscreti. La bellissima mamma 51enne non perde la sua falcata sia in passerella che per i boulevard mentre spinge l passeggino. Passa dalle sfilate per gli stilisti che non rinunciano a lei ai panni di mamma dolcissima.

Ha posato per la rivista Vogue UK con la sua bimba tra le braccia e ha confidato che erano pochissime le persone che sapevano della sua dolce attesa, così poche che si contano su una mano. La riservatezza è essenziale per proteggere la sua vita. Di sua figlia ha detto che è una grande benedizione, che non avrebbe mai immaginato qualcosa di così immenso. Per il resto non fa sapere nulla e fa bene, si fida solo delle pochissime persone di cui si circonda, quelle con cui intende crescere la sua bambina.