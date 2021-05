Naomi Campbell è diventata mamma a 50 anni, una sorpresa per tutti

Con una foto tenerissima Naomi Campbell ha annunciato che è diventata mamma, una vera sorpresa per tutti. La modella è diventata mamma a 50 anni della sua prima figlia ed è su Instagram che ha condiviso il suo momento felice taggando la madre Valerie Morris – Campbell. Naomi scrive di una benedizione, una splendida benedizione che l’ha scelta per essere sua madre. La mano della Campbell che sorregge i piedini di sua figlia. I colori scelti sono perfetti, non è la solita foto scattata dalle mamme o dai papà per annunciare la nascita. Mani e piedini dei neonati con le mani delle mamme vip, vediamo di continuo foto simili, spesso in bianco e nero, la Campbell invece sceglie il giallo e nessuna tutina per la piccola ma un vestitino bianco con i fiori.

NAOMI CAMPBELL PRESENTA LA SUA PRIMA FIGLIA

“Una piccola e splendida benedizione mi ha scelto per essere la sua mamma. Sono davvero onorata di avere nella mia vita questa anima gentile e non ci sono parole per descrivere il legame che condividerà con il mio angelo per tutta la vita. Non c’è amore più grande” questo l’annuncio della top model. La Venere Nera è mamma per la prima volta ma non ha aggiunto altri dettagli e tutto al momento rimane avvolto nel mistero.

Naomi Campbell ha 50 anni ma in realtà a breve ne compirà 51 anni. Manca pochissimo al suo compleanno, è nata il 22 maggio. In passato ha più volte confidato il desiderio di avere dei figli e adesso si è realizzato ma restano le domande più ovvie, per il momento senza risposte. Non è mai stata sposata e la sua ultima storia d’amore risale al 2019 con Liam James Payne dei One Direction ma è durata solo pochi mesi. Il gossip non attende altro che saperne di più sulla maternità di una delle top model che hanno fatto la storia in passerella.