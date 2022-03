Emanuela Folliero cade in strada e si rompe una gamba

Emanuela Folliero è arrabbiatissima, ieri è caduta in strada e purtroppo adesso ha una gamba ingessata, forse una gamba rotta, non lo specifica ma dice che si è “fracassata”. Un brutto incidente per Emanuela Folliero, una bruttissima caduta. Ringrazia chi l’ha subito soccorsa, ringrazia i medici e chi si è occupato di lei ma ce l’ha con la cattiva manutenzione delle strade di Milano. Ieri ha pubblicato una foto mentre era a terra e in molti si sono preoccupati, altri hanno commentato che forse era meglio evitare un selfie in quella occasione. La Folliero ha anche dovuto spiegare che quello non era un selfie e nemmeno una foto che ha voluto scattare lei ma evidentemente necessaria. Poi la storia dopo l’intervento dei sanitari.



Emanuela Folliero sul divano di casa ma con la gamba ingessata

Non è finita benissimo per Emanuela Folliero, la caduta è stata davvero brutta, al punto che all’ospedale Gaetano Pini le hanno ingessato la gamba. “Guarda che bella serata – commenta ironica Emanuela mentre si lascia riprendere con il cellulare – oggi sono uscita di casa, ho fatto 20 passi e mi sono imbattuta in uno dei tanti trabocchetti dei marciapiedi di Milano”. E’ molto nervosa, è scossa e ha ragione, poi conclude: “Sono caduta come una pera e mi sono fracassata”.

La conduttrice televisiva posta le foto, la sua accusa è verso chi dovrebbe occuparsi delle strade, dei marciapiedi, della manutenzione. “Le conseguenze della manutenzione delle strade e dei marciapiedi milanesi! Grazie ai miei soccorritori, ai medici e agli operatori dell’ospedale Gaetano Pini”.

Emanuela Folliero distesa sull’asfalto dopo la rovinosa caduta e i primi soccorsi, è davvero un’immagine che fa capire il momento vissuto dalla conduttrice. Ci vorrà di certo del tempo prima di tornare in piedi e in gran forma, per il momento deve riposare, non può fare altro se non denunciare l’accaduto sui social.