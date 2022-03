Soleil Sorge torna a parlare di Carlo e usa una metafora con il gelato

In queste ultime settimane qualcuno è persino arrivato a ipotizzare che il fidanzato di Soleil Sorge non esistesse ma fosse una sua invenzione, una sorta di parente di Mark Caltagirone. Il motivo? Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello VIP 6, Soleil e Carlo, che a quanto pare si sarebbero visti e sentiti, non sono stati beccati da nessuna parte dai paparazzi. Ed è per questo che molti stentano a credere che questa persona esista, o meglio esista in quanto fidanzato della Sorge. Perchè il noto Carlo imprenditore, c’è, si vede anche in giro ma mai al fianco della sua fidanzata o presunta tale.

E’ stata Soleil a parlare nuovamente di Carlo anche se, come ha già spiegato ad Alfonso Signorini nello studio del GF VIP, non si vuole sbilanciare molto su questa storia, visto che l’imprenditore non fa parte del mondo del gossip e non ama essere al centro di queste situazioni. La Sorge, rispondendo a Signorini, aveva detto che si, questa persona esiste, ha aspettato che lei uscisse dal gioco ma visto che le è rimasto poco di privato da tutelare, lo vuole fare con Carlo, senza parlare troppo della loro relazione.

Soleil Sorge e Carlo stanno insieme? La risposta dalla rivista Chi

E ci va piano anche sulla rivista Chi Soleil, provando a fare chiarezza su questa situazione. Nella sua ultima intervista per il Magazine diretto da Signorini, la Sorge spiega che cosa sta succedendo tra lei e Carlo.

La nuova opinionista de La pupa e il secchione ha spiegato di essere dispiaciuta del fatto che un personaggio che non appartiene al mondo dello spettacolo sia stato coinvolto ma in fondo è stato inevitabile. C’è stata, spiega la Sorge dalla pagine della rivista Chi, una vera e propria caccia all’uomo. “I miei sentimenti sono gli stessi di quando sono entrata” ha detto la Sorge parlando di quello che prova per Carlo. La bella Soleil fa poi una metafora e spiega che non sapeva che cosa aspettarsi dopo 6 mesi nella casa del GF VIP ma che quando ha rivisto Carlo e quando si sono risentiti, è stato come tirare fuori dal freezer il suo gelato preferito e assaporare quel gusto che le è sempre piaciuto. Una bella metafora, non trovate?