Il fidanzato di Soleil Sorge si palesa e batte 3 colpi: 3 aerei per la vippona

E’ stato un pomeriggio pieno d’amore quello che Soleil Sorge ha vissuto nella casa del Grande Fratello VIP 6. Forse la bella influencer si aspettava anche un gesto importante da parte del suo fidanzato. Anche se non ha mai fatto il suo nome ha fatto capire in più di una occasione che era impegnata e che il suo cuore batteva per una persona. Oggi quella persona, che possiamo definire il fidanzato di Soleil, si è palesata. Eccome se si è palesata. Sulla casa di Cinecittà sono infatti volati ben tre aerei per Soleil e tantissime sono state le emozioni provate dalla Sorge e anche dagli altri vipponi felici di godere della gioia della ragazza ( almeno qualcuno).

Ma chi è il fidanzato di Soleil Sorge e che cosa significano i tre aerei che sono stati mandati alla vippona?

Tre aerei per Soleil Sorge: le ultime news dal Grande Fratello VIP 6

Sono tre gli aerei volati sulla casa del Grande Fratello VIP indirizzati a Soleil. Il primo diceva: “SOLE AMORE LE VALCHIRIE ILLUMINANO 1/3“. Il secondo aereo: “AMORE CHE TUTTO DIVORA DISTRUGGE E PERDONA.” Questa frase è tratta dal libro di Paulo Coelho Le Valchirie appunto ( anche se qualcuno nella casa ha pensato fossero dei versi di Dante Alighieri). E poi la terza frase e il terzo aereo: “CONNESSI SEMPRE OLTRE OGNI COSA 3/3.“

Giucas che urla di gioia BRAVO sono letteralmente io quando ho saputo dell'aereo da parte di Superman😭😍😭😍Mi sono sciolta.Era proprio quello di cui aveva bisogno Soleil ora.Tempismo perfetto,grazie♡P.s. proprio ieri ho pensato ci volesse un suo aereo#gfvip #teamsoleil pic.twitter.com/U5qg3sP0ei — AntoV👑🐍 (@avtaty) November 13, 2021

Chi è il fidanzato di Soleil?

Prima che la Sorge entrasse nella casa del Grande Fratello VIP 6 si era parlato di un possibile ragazzo russo presente nella vita della vippona. Ma a quanto pare, il fidanzato di Soleil è un ragazzo italiano. Dovrebbe essere Carlo Domingo un giovane imprenditore che sarebbe a capo della Domingo Comunication, una agenzia di comunicazione molto nota nel mondo degli influencer. Ed effettivamente tra i follower della pagina instagram di questa agenzia c’è anche Soleil, il che non significa molto ma potrebbe essere una conferma.

Come vi abbiamo detto in precedenza, chi ha seguito il Grande Fratello VIP 6 ha sentito raramente parlare Soleil di questo misterioso fidanzato. La ragazza anche quando le è stato chiesto se le potesse piacere Alex Belli ha sempre detto di essere impegnata. “Ho una persona fuori, il mio cuore ce l’ha sicuro e spero anche dall’altra parte. Mi fa sentire speciale, per la prima volta mi sono sentita tutelata, amata veramente.. Questo ragazzo è una persona come voglio io, mi rispetta tanto e ha dei gesti puri” aveva detto Soleil ai suoi compagni di viaggio.

