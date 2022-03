Carolina Marconi confida i chili presi che adesso sta iniziando a perdere

Carolina Marconi ha preso un po’ di chili durante la malattia, ha affrontato il tumore al seno, l’operazione, le chemio e adesso che i capelli stanno ricrescendo si sente anche meglio. Un po’ alla volta Carolina Marconi recupera le energie e con gran fatica inizia a perdere i chili presi. Confida che durante il percorso di chemio ha preso 14 chili, ne ha già persi 4 ma ammette che sono andati via con gran fatica. Non si arrende, lo ripete ancora una volta. Non dimentica di certo che l’importante è la salute, non si è certo mai lamentata del suo peso ma anche quello adesso va corretto, anche quello significa stare bene, sentirsi bene.



Carolina Marconi per dimagrire passeggia tutti i giorni

Una passeggiata a passo svelto tutti i giorni le fa perdere 300 calorie, ha capito che è uno dei tanti metodi, una buona abitudine, per dimagrire. Non è certo l’unica, la Marconi è tornata ad allenarsi ma ammette che non ha ancora la forza di prima, anche quella tornerà tutta ma un po’ alla volta.

Adesso ha un nuovo obiettivo: mettersi in forma come non mai. Come sempre è positiva, come sempre regala ottimismo a tutti e continua a sorridere, sempre. “Sto cercando di cambiare alimentazione eliminando cibo che può farmi male. La cura ormonale ti gonfia tanto e provoca dolori alle ossa ma ho trovato il giusto equilibro: una bella camminata tutti i giorni bruciando circa 300 calorie. I risultati sono lenti ma si incomincia ad intravedere qualcosa”. Adesso sta seguendo anche una cura ormonale, non è davvero semplice per lei tornare al suo peso ideale ma ce la farà, con costanza ci riuscirà. “Ho capito più fai sport meno acciacchi hai, chiaramente con le dovute accortezze. Ho preso durante il percorso di chemio 14 kg, ne ho buttati 4 con fatica, ma ne restano ancora un po’, comunque non mi arrendo”. Si sente bene e niente è più importante.