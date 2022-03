Elisabetta Gregoraci a Roma per festeggiare il compleanno del papà

Elisabetta Gregoraci è sempre presente per la sua famiglia e non poteva mancare al compleanno del papà. Un viaggio verso Roma da Monte Carlo per la festa del suo adorato padre, la showgirl ha avvisato tutti che stava partendo, felice di festeggiare a via Vittorio Veneto, al Cray Pizza, il locale di proprietà di Flavio Briatore. Tanti chilometri da percorrere ma tutti fatti con il sorriso, per papà Mario farebbe di tutto e non avrebbe mai saltato l’appuntamento, la festa, il ritrovarsi con la sua famiglia, con la sorella Marzia, con i nipoti. Per Elisabetta Gregoraci niente è più importante, soprattutto da quando la sua mamma non c’è più. Hanno spento le candeline tutti insieme, hanno espresso forse lo stesso desiderio, anche se la torta non era di quelle tradizionali.

Il compleanno del papà di Elisabetta Gregoraci

Allegria e tanto amore per la giornata dedicata a papà Mario: “Auguri Papino buon compleanno: ti amiamo tanto, sei un padre e un nonno meraviglioso” ha scritto sui social la Gregoraci. Elisabetta e Marzia sono sempre presenti per lui e il signor Mario fa lo stesso. Non c’era però la torta, così in cucina hanno preparato un dolce nel piatto, una golosità veloce con tanta salsa al cioccolato per scrivere “Auguri papà”.

Con le sorelle Gregoraci anche i figli di Marzia, i piccoli Ginevra e Gabriel. A Verissimo di recente la Gregoraci ha ricordato la sua adolescenza e il periodo più brutto: “A 14 anni arriva questa bruttissima notizia che nessuno vorrebbe sentire mai: da lì è cambiata la nostra vita. Abbiamo iniziato a frequentare gli ospedali, a prenderci cura di lei in ogni modo, questo calvario è durato tantissimi anni”. Oggi la sua famiglia sono il padre, la sorella, i nipoti, ovviamente suo figlio Nathan e Flavio Briatore, nulla sarà mai più importante.