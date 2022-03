Elisabetta Gregoraci: “Non riesco a dormire” prega e il suo aiuto è concreto

Elisabetta Gregoraci come tutti è molto preoccupata per la guerra in Ucraina, come tanti sta aiutando in modo concreto chi scappa via dalle case, dalle bombe e non ha più niente. La Gregoraci ammette la sua fragilità, racconta ai follower che non riesce a dormire, che ha gli incubi la notte, che è così spaventata dal conflitto tra Russia e Ucraina. Elisabetta Gregoraci è sempre positiva, ha sempre un sorriso per tutti ma questa volta ammette che è molto giù per la situazione, per le immagini che sono sotto gli occhi di tutti, per il futuro che è così buio. I bambini che scappano, la gente che sta soffrendo, la gente comune che non vuole questa guerra: “Tutte queste immagini della guerra mi hanno destabilizzato”.

Elisabetta Gregoraci contribuisce in modo concreto ad aiutare l’Ucraina

“Bisogna aiutare, l’unione fa la forza, dare sostegno: fatelo in tutti i modi, comprando ciò di cui hanno bisogno, cercando di mandare loro più cose possibili e speriamo che questa situazione terribile possa finire al più presto” il suo messaggio di ieri rivolto a tutti. Oggi le sue parole non sono rimaste un semplice appello, dopo una preghiera in chiesa Elisabetta Gregoraci si è recata in uno dei tanti centri di raccolta.

Ha aiutato a sistemare gli scatoloni piegando indumenti, sistemando ogni cosa donata al popolo ucraino. “Vi aspettiamo qui… abbiamo bisogno di medicine, coperte, latte, biscotti, biberon, pannolini, pasta, maglioni, medicine, coperte termiche e altro”. Cerca di dare il suo aiuto come meglio può fare, ovvio che abbia dato anche un contributo economico, ognuno dona quello che può ma di certo Elisabetta riesce a dare a tutti un ottimo esempio. In questo modo sente di essere d’aiuto e a casa ritrova un po’ di serenità in più nel vedere suo figlio Nathan Falco così fortunato mentre gioca con gli amici.