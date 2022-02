Elisabetta Gregoraci per la prima volta in tv con suo figlio Nathan: “E’ gelosissimo”

Elisabetta Gregoraci vorrebbe innamorarsi di nuovo, non c’è nessun ritorno di fiamma con Flavio Briatore ma non dice molto di più della sua voglia di avere un fidanzato perché dietro le quinte c’è suo figlio. Nathan Falco entra in studio, è la sua prima volta in tv accanto alla mamma. A lei ha qualcosa da dire, niente di preparato, lui le dice di continuare così ed Elisabetta Gregoraci si emoziona, è innamoratissima del suo bambino. A Verissimo scorrono le immagini del suo passato con Briatore. “Flavio lo adoro perché abbiamo un bel rapporto, abbiamo il nostro bambino. Ci sarò sempre per lui e lui per me. Ci siamo lasciati dopo 12 anni, una storia importante e questa sofferenza non è finita”. Elisabetta Gregoraci soffre perché nonostante il legame con Flavio Briatore sia sempre forte il matrimonio è finito. Sa di essere rimasta la ragazza di sempre, questo la rende orgogliosa.



Elisabetta Gregoraci a Verissimo

La showgirl confessa che prima dell’intervista a Verissimo si è arrabbiata con suo figlio. Ha scoperto che le aveva nascosto le stories di Instagram; l’ha minacciato che se lo fa di nuovo gli toglie tutto.

Il suo sogno era quello di avere due gemelle ma quello di avere un altro figlio c’è sempre. Silvia Toffanin torna a parlare di un compagno che potrebbe arrivare. “Lui è severo e gelosissimo” e la Gregoraci si lascia scappare che è il suo destino, lascia così intendere che sia il figlio che l’ex marito sono molto gelosi e severi con lei.

Un’intervista con un mix di racconti dell’ex marito e del figlio, tutto gira intorno a quella che resta la sua famiglia. Gli occhi spesso lucidi per amore ma anche quando ricorda sua madre e ciò che le ha insegnato. Sta cercando di trasmettere ogni cosa a Nathan e per lei è importante.

