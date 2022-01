Elisabetta Gregoraci e Briatore: “Abbiamo un equilibrio anomalo ma funziona”

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono separati da anni ma tutti pensano che stiano ancora insieme o che ci sia un contratto che li lega. E’ la Gregoraci a raccontare del loro legame, del rapporto che hanno creato e di come continuino ad essere una famiglia. E’ lei la prima a confermare che il loro equilibrio è anomalo ma è un equilibrio che hanno trovato e che funziona. I pettegoli si scatenano ma Elisabetta Gregoraci spiega come vive lei la sua famiglia. Lo fa tra le pagine della rivista Oggi è tocca anche un altro argomento, quello del presunto contratto matrimoniale.

Elisabetta Gregoraci: “Io e Flavio Briatore siamo complici, abbiamo un bel rapporto”

Lui sembra non sopportare gli uomini che le ronzano intorno, lei non vede di buon occhio le giovani fiamme del padre di suo figlio. Non sono più una coppia ma stanno sempre insieme. Il figlio, Nathan Falcio, ha 12 anni, di certo è lui a tenerli sempre uniti ma c’è anche altro. Non è il presunto contratto matrimoniale: “È una leggenda metropolitana che mi fa vomitare. Lo scriva: vo-mi-ta-re. Ma secondo lei io firmerei mai qualcosa del genere?”. Quindi perché non la vediamo mai con un fidanzato ufficiale? Elisabetta ha una spiegazione molto semplice, poco fortunata.

“Mi mandano lettere, fiori, cioccolatini. Sono galanti, però finora nessuno mi ha fatto perdere la testa. Ma io sono ottimista, so che la persona giusta arriverà”. Certo fino a quando avrà sempre Briatore accanto sarà complicato.

“Flavio e io abbiamo un bel rapporto, siamo complici. A Monte Carlo viviamo a 500 metri di distanza, lui viene spesso a pranzo o a cena per vedere Nathan. Stiamo bene così” conclude la showgirl calabrese che per suo figlio farebbe di tutto ma che adora la presenza costante dell’ex marito nella sua vita.

