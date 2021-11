Elisabetta Gregoraci corteggiata dall’ex di una nota conduttrice

Elisabetta Gregoraci si dichiara sempre e ancora single, si mostra in viaggio con suo figlio Nathan e sempre legata all’ex marito ma c’è un corteggiatore che infiamma il gossip. La Gregoraci sarà piena di corteggiatori ma lui è l’ex fidanzato di una conduttrice Mediaset. E’ Dandolo a lanciare il pettegolezzo e a suscitare un bel po’ di curiosità. Cosa si sa dell’uomo che avrebbe perso la testa per la showgirl calabrese? E’ l’ex di chi? Dandolo non fa alcun nome ma lascia qualche indizio. Si sa che lei è una conduttrice delle reti Mediaset, che è molto famosa e che è una coetanea di Elisabetta. Alberto Dandolo sull’ultimo numero di Oggi non aggiunge molto: “E’ corteggiatissima dall’ex fidanzato di una nota conduttrice di Mediaset, sua coetanea. Lui la corteggia da mesi, cederà alle sue lusinghe?”.

Chi corteggia Elisabetta Gregoraci?

La famosa conduttrice al momento resta segreta ma la curiosità di molti fa immaginare chi potrebbe essere lei, chi potrebbe essere lui. Una conduttrice più o meno 40enne, famosa, lavora sulle reti Mediaset. Il suo ex sembra insistente. Voi avete capito chi è?

La Gregoraci non fa trasparire nulla, sui social ci sono solo i suoi shooting, ci sono solo gli affetti più cari, la sorella, i nipotini, il figlio e Briatore.

Lei è sempre in viaggio, spesso con suo figlio. Insieme hanno visitato anche l’Expo 2020 Dubai, hanno anche seguito la partita del Milan in un posto speciale. Flavio Briatore appena può è con lei, con loro due. Non c’è traccia di altre persone, non ci sono altri indizi ma questo corteggiatore sembra avere qualcosa di speciale. Chissà se Dandolo presto ci dirà anche il nome, magari della conduttrice.

Dopo la partecipazione al GF Vip Elisabetta ha cercato di essere ancora più discreta, in quei mesi si era detto tanto sulla sua vita privata.

