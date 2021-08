Elisabetta Gregoraci dalla famiglia in Calabria, prega sulla tomba della mamma

Elisabetta Gregoraci è in Calabria pronta a festeggiare la sua nonna che compie gli anni. La showgirl è orgogliosa e felice di presentare la sua famiglia di origine e poi si lascia andare al post che non avremmo mai immaginato. Elisabetta Gregoraci mostra la tomba della sua mamma, lei che prega nel cimitero dove è sepolta mamma Melina. Ha più volte raccontato che è morta giovanissima, che è da 14 anni che non è più con lei, portata via dal cancro. E’ sempre “Angelo” il brano di Francesco Renga, che aggiunge alle storie in cui racconta della sua bellissima mamma. Il 29 giugno è la data che non potrà mai dimenticare, è un giorno che odia. “Io sempre con te e tu sempre con me mamma” scrive Elisabetta Gregoraci mentre si lascia fotografare in ginocchio davanti alla tomba.

ELISABETTA GREGORACI TORNA A SOVERATO DALLA SUA FAMIGLIA

“Alcune foto di qualche giorno fa a Taormina…dove con la mia mamma ho condiviso tanti momenti bellissimi e ho ricordi stupendi: un posto indelebile nel mio cuore! ora mi godo la mia Calabria…un bacio a voi” dopo la Sardegna e Capri la Gregoraci ha visitato la Sicilia con suo figlio Nathan Falco, per poi arrivare in Calabria nella sua amata Soverato.

Le foto con il papà, con i nonni e poi lo scatto sulla tomba di sua madre, un’immagine che ha diviso i follower. C’è chi comprende quella foto di Elisabetta nel cimitero, mancava solo lei e ha voluto ci fosse nel suo ritorno a Soverato. Altri pensano sia uno scatto di pessimo gusto, chi riposa al cimitero va lasciato in pace.

Tra le sue storie di Instagram anche la casa di nonno Nino e nonna Elisabetta, dove ci sono le foto di Marzia ed Elisabetta da piccole. Una passeggiata con il cugino, una bella serata con il papà e gli altri della famiglia a Soverato Marina. Ely mostra anche la sua vecchia scuola, è felice di ricordare.