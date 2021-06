Elisabetta Gregoraci commenta l’odio per questo giorno, ricorda mamma Melina

Oggi è un giorno difficile per Elisabetta Gregoraci, il 29 giugno è il giorno in cui è morta la sua mamma. Mamma Melina era giovanissima quando è andata via, morta per un tumore al seno contro cui ha combattuto per 14 anni. Era il 2011 ed Elisabetta Gregoraci maledice questo giorno che per lei è sempre fonte di grande dolore. Tira fuori l’odio perché sua madre le manca oggi più di ieri. La conduttrice ha pubblicato una foto con la sua mamma, una storia tra le altre a cui ha aggiunto “Angelo” il brano di Francesco Renga. Le piace pensare di affidarla alle cure di qualcuno perché la sua mamma era ed è un angelo bellissimo. Abbracciata a mamma Melina lei era felice, bellissima, è lo scatto che condivide con i suoi follower.

ELISABETTA GREGORACI E SUA SORELLA MARZIA RICORDANO LA MAMMA

Anche Marzia ha ricordato la sua mamma con una foto e un messaggio: “Tu la mia fonte d’ispirazione, tu la mia guida, tu la mia forza e la ragione di ogni cosa. Manchi mamma, ma sono sicura che tu stai bene e vegli su di noi. 10 anni senza te ma sempre con te” ha scritto la sorella di Elisabetta Gregoraci. “10 anni senza di te… ti amo mammina mia” ha aggiunto ancora mostrando tra le stories anche un momento della messa che ha voluto per la madre: “La messa servita dai tuoi nipotini è una piccola carezza per te che proteggi sempre tutti noi”.

Elisabetta, che in questo periodo vediamo in tv impegnata con Battiti Live, ha sempre parlato di mamma Melina, ha sempre mostrato il suo dolore per la sua mancanza. “Odio questo giorno maledetto che ti ha portato via da me e odio questo numero. Dovunque tu sia, sappi che mi manchi. Sempre tanto, ogni giorno di più. Ti amo, mamma”.