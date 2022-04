Quanto pesa Costanza Caracciolo? La sua risposta è un bel messaggio

Una domenica tra famiglia e risposte ai follower e tra una domanda e l’altra Costanza Caracciolo ha risposto anche a chi le chiedeva il peso. Una curiosità accompagnata anche da un complimento da parte della sua follower desiderosa di conoscere il suo peso. Costanza Caracciolo non ha gradito molto la domanda e non perché non sia in forma, anzi è bellissima, come sottolineato dalla fan. Ha così spiegato che non è giusto che dica il suo peso, non è giusto che i suoi chili possano diventare un argomento di dibattitto ma anche che è una cosa che non dovrebbe interessare a nessuno e non solo per privacy ma anche per un motivo ben più importante.

Costanza Caracciolo e il consiglio sul peso

“Ce lo dici per favore quanto pesi? Premesso che sei bellissima?” una domanda che potrebbe apparire carina, con un complimento che potrebbe lusingare. La Caracciolo però è sempre molto attenta alle sue risposte. E’ mamma di due bimbe piccole ed è da tempo che sente battute sul suo peso. Non è questo il caso ma il suo messaggio è importante.

“No, non credo sia giusto che il mio peso possa essere argomento di dibattito” è la prima risposta della moglie di Bobo Vieri. Poi aggiunge: “In realtà credo che neanche quello delle altre dovrebbe interessarvi. Anzi vi consiglio di interessarvi proprio di altro perché pensare di pesare o mettervi a paragone con una vostra beniamina o persona che seguite o addirittura confrontarvi o paragonarsi al peso anche solo delle amiche sia solo una gran [email protected]@@@a! Piccolo consiglio”. Un bel messaggio di Costanza che preferisce parlare di altre cose sui social, spesso di cucina, di cosa preferisce mangiare, di consigli che riguardano la casa, la famiglia, la bellezza sì ma solo se sono consigli che possono aiutare le altre persone. Il peso non si confronta, via libera ai consigli di trucco e cucina.