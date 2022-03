Costanza Caracciolo e Bobo Vieri festeggiano il terzo anniversario di matrimonio sempre più innamorati

Terzo anniversario di matrimonio per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri anche se non abbiamo mai visto foto delle loro nozze. La coppia però festeggia come sempre, omaggia ogni giornata importante per la loro famiglia. Tre anni fa il loro sì a Milano e sui social arriva la dedica di Costanza: “Più di ieri, meno di domani” e quel ti amo scritto in inglese ma è la foto in bianco e nero scelta dalla Caracciolo che dice tutto del loro amore. Stretti un tenero abbraccio, le fedi in vista, un’unione in cui pochi credevano e invece Bobo Vieri con la sua Coco è cambiato, ha avuto voglia di famiglia, matrimonio, figli. Per farle gli auguri di buon anniversario il calciatore ha invece pubblicato tra le storie di Instagram scatti delle sue tre donne, momenti di pura e semplice felicità nella loro casa.

Le dediche di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri per l’anniversario

Costanza è distesa a terra sul tappeto nel salotto, Vieri guarda la tv e poi scatta una foto dolcissima. Le piccole Stella e Isabel si stendono sulla loro mamma che le abbraccia, attimi che lui immortala subito e che oggi pubblica scrivendo il suo I love you.

Le loro bimbe sono piccolissime, Stella ha 3 anni e la piccolissima Isabel il 25 marzo compie 2 anni. Si avvicina quindi un altro evento da festeggiare in casa Vieri e come sempre Costanza Caracciolo saprà organizzare tutto alla perfezione. 32 anni lei, 48 da compiere in estate lui e oggi ricordano quel meraviglioso giorno di tre anni fa, la cerimonia intima a Milano, a villa Modignani. Hanno sempre voluto proteggere la loro vita privata, la loro felicità, per non essere turbati da niente. Forse un giorno si sposeranno in chiesa, attendono che le loro piccoline siano un po’ più grandi. Al matrimonio segreto erano in quattro, solo loro due e i testimoni, il fratello e la cugina, magari un giorno ci saranno tutti.