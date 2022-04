Lorella Boccia ha perso tutti i chili in più ed è pronta per Made in Sud

Lunedì 18 aprile 2022 parte Made in Sud e Lorella Boccia è prontissima e anche in grandissima forma avendo perso tutti i chili che aveva preso in gravidanza. La ballerina e conduttrice sarà in coppia con Clementino pronta per una nuova importante avventura televisiva, ha già dimostrato di essere all’altezza del ruolo e nel tempo ha conquistato sempre più follower sui social. E’ su Instagram che Lorella Boccia racconta anche un po’ della sua via privata, anche della scelta di affidarsi a una nutrizionista per dimagrire. Obiettivo raggiunto e alla rivista DiPiù Tv spiega come è riuscita a tornare in gran forma dopo la gravidanza. Dal parto in sei mesi ha perso ben 15 chili.

Lorella Boccia pronta per condurre Made in Sud con Clementino

E’ diventata mamma di Luce Althea il 20 ottobre scorso, è legatissima alla sua piccola e prima di pensare a come tornare in forma si è dedicata a lei, poi ha spiegato che dopo 4 mesi di allattamento è passata al latte artificiale. Ha smesso di allattare al seno e si è affidata a una nutrizionista. Ovviamente ha scelto di affrettare un po’ i tempi per tornare in forma quando ha ricevuto la proposta di condurre Made in Sud.

“Quando Luce aveva quattro mesi ho cominciato a darle il latte artificiale. E visto che mi era arrivata la proposta di Made in Sud mi sono metta sotto per tornare al mio peso forma. Mi sono affidata a una nutrizionista, che ha studiato un piano alimentare giusto per me, in grado di farmi dimagrire senza togliermi troppe energie” ha poi ripreso ad allenarsi come un tempo, con regolarità, alla fine il risultato è evidente e lei è soddisfatta anche se fa una confessione sulla tonicità.

“Il mio fisico non è ancora tonico com’era prima di rimanere incinta, soprattutto la pancia, però va bene così. Mi sento pronta a tornare in tv” essendo una ballerina ovviamente pretendo il massimo da se stessa ma è già perfetta così.