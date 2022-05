Francesca Sofia Novello: è la prima vacanza con Giulietta alle Baleari

Sono bellissime madre e figlia in spiaggia. E’ alla Baleari che Francesca Sofia Novello è volata con la sua Giulietta per qualche giorno di relax. Con la modella e la piccola non c’è Valentino Rossi ma Francesca ha seguito il suo compagno in tv facendo ovviamente tutto il tempo della gara il tifo per lui. “Un pulcino in spiaggia” ha scritto nella didascalia Francesca Sofia Novello pubblicando la foto della sua prima vacanza da mamma, la prima con la sua bellissima Giulietta e anche la prima da sola con lei. Ha scelto la Spagna, le Isole Baleari ed è il primo viaggio per Giulietta Rossi e la sua mamma, il primo a soli due mesi. La figlia Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello è nata lo scorso 4 marzo e da quel momento la vita di entrambi è cambiata, ovviamente tutto è diventato magico.

Francesca Sofia Novello già in gran forma a due mesi dal parto

Le critiche le aveva già ricevute quando di profilo in leggings la Novello aveva mostrato la pancia piatta. La modella ha sempre detto che dopo il parto si sarebbe presa tutto il tempo necessario, prima per rimettersi dopo il cesareo, poi per godersi sua figlia e infine per tornare al suo peso, alla sua taglia. Non è bastato questo a fare tacere i soliti haters.

Adesso in bikini alle Baleari è ancora più bella, chiede alle follower quanto tempo ci ha messo la linea nigra sulla pancia ad andare via; lei fa molta attenzione e la copre con la protezione massima prima di stendersi al sole.

“Il primo volo di Giulietta” aveva scritto la compagna di Valentino Rossi prima di salire sull’aereo. “Qui in Spagna è la festa della mamma, quindi quest’anno festeggio due volte” ha aggiunto felice una volta arrivata a destinazione. Poi il breve video mentre seguiva in tv le gare automobilistiche di Valentino.