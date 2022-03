Francesca Sofia Novello criticata perché si mostra già in forma dopo il parto

Che brutta l’invidia, perché c’è questo all’origine delle critiche verso Francesca Sofia Novello. Lei bellissima lo è da sempre ma qualcuno non sopporta che la compagna di Valentino Rossi sia già tornata in forma dopo il parto e che soprattutto si mostri anche sui social. Uno scatto con la sua bimba, altre dolcissime foto e poi un selfie di profilo. Francesca Sofia Novello ha avuto un parto complicato e ha sempre detto che non ha nessuna fretta di tornare nella sua taglia, che piano piano tornerà operativa, che deve riposare e che intanto si gode ogni momento possibile con la sua Giulietta. Francesca Sofia ha dato alla luce sua figlia il 4 marzo, pochi giorni fa ha confidato quanti chili ha preso in gravidanza, quanti ne ha persi con il parto e che quelli che deve ancora perdere andranno via con calma. Ad alcune follower non è bastato questo come messaggio positivo e hanno ricoperto la modella di critiche.

La risposta di Francesca Sofia Novello alle critiche

Nonostante non abbia fatto nulla per tornare in forma, nonostante non possa ancora allenarsi ma è ancora a riposo, è già in forma perfetta. E’ una modella, era già in gran forma prima della gravidanza.

“Non è bello il messaggio che cerchi di ostentare come se una mamma avesse l’obiettivo primario di tornare subito in forma” ha scritto una follower criticando la foto allo specchio.

“Ho sempre mostrato il mio corpo, i miei allenamenti e il mio stile di vita, non sto ostentando nulla se non essere me stessa senza aver fatto assolutamente niente se non riposta – inizia così la riposta di Francesca – Non posso postare quindi una foto del mio corpo perché è già snello post parto? Invece le mamme che ancora non sono in forma e lo dicono, vanno premiate? Non capisco che differenza ci sia… Ognuna si mostra per quello che è…”. E poi rincara e nelle Storie scrive: “E se invece non fossi stata già stata snella sarei stata un’eroina a postarmi con i miei difetti? Che ipocrisia!”.