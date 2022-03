Parto difficile per Francesca Sofia Novello che con calma perderà i chili presi

A dieci giorni dal parto Francesca Sofia Novello confessa che non è stato semplice, un parto difficile dopo una gravidanza meravigliosa. Ma quanti chili ha preso in gravidanza la Novello? La compagna di Valentino Rossi è diventata mamma di Giulietta il 4 marzo e il suo ginecologo le ha consigliato il riposo assoluto. Per 30/40 giorni la splendida modella 28enne penserà solo alla sua bambina e al riposo, a riprendersi con calma. Giulietta è pura felicità per Francesca Sofia e Valentino Rossi, tutte le coccole sono per la piccolina ma anche la bellissima mammina ha bisogno di tornare con calma, un po’ alla volta, alla vita di sempre. Ha già indossato i jeans larghi ma per tornare nella sua taglia 40 ha bisogno di un po’ di tempo. Non ha fretta, confida alle follower più curiose quanti chili ha preso in gravidanza, quanti ne ha persi in questi giorni.

Francesca Sofia Novello i chili presi in gravidanza

“Ciao, sono tornata, ho ripreso un pochino a lavorare. Finalmente sono rientrata in un paio di jeans e ho potuto allacciare il bottone, anche se sono il modello boy friend e i miei taglia 40 ancora non mi stanno, ma ci sta, sono 10 giorni che ho partorito” racconta la modella.

“In gravidanza ho preso più o meno 14 chili e adesso che sono dieci giorni dalla nascita di Giulietta ne devo perdere 5 ma non ho nessuna fretta di perdere questi chili”, In questi giorni ha perso già un bel po’ di peso, ovviamente soprattutto con il parto. Restano gonfiore e liquidi ma Francesca Sofia sa anche che è ancora molto presto e che non ha fatto assolutamente nulla, nemmeno una passeggiata, solo riposo.

“Non ho nessuna fretta di perdere questi chili perché non me ne frega niente… li perderò col tempo quando ricomincerò la mia routine… Mi sono dedicato solo alla mia piccola finora; come mi è stato consigliato dal ginecologo sono totalmente a riposto per 30/40 giorni”.