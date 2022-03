Francesca Sofia Novello ricorda il travaglio, per Valentino Rossi la prima foto con Giulietta

Sono giorni di pura felicità per Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi con la loro piccola Giulietta. La bimba è nata la notte del 4 marzo e adesso arriva la prima foto tra le braccia della mamma; è la prima foto di famiglia ma con la coppia c’è anche il ginecologo che ha fatto nascere Giulietta. Ovviamente Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi tutelano la privacy della figlia appena nata, anche se la splendida modella inizia a pubblicare scatti della sua bambina tra le storie Instagram non si vede mai il volto della figlia. Adesso che la Novello si è ripresa dal parto, è tornata casa e ha sistemato tutte le cosine al loro posto inizia a raccontare la sua settimana, ricorda il travaglio, parte sempre tutto da lì. “Una settimana fa iniziavo il travaglio… che esperienza meravigliosa, dolorosa e unica” commenta Francesca Sofia mostrando lo scatto in ospedale, una settimana fa, il 3 marzo.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello con la figlia e il ginecologo dell’ospedale di Urbino

Tutti in posa per una tenera foto ricordo, un momento emozionante per tutti, anche per il dottor Vincenzo Trengia che chissà quante volte avrà fatto il tipo per Valentino in pista.

I bene informati dicono che il nome scelto per la piccola Rossi è ispirato alla santa del 16 febbraio, il girono del compleanno di Valentino. Per la mamma e il papà è magari anche un modo per ringraziare perché tutto è andato bene. Nonna Stefania, la mamma del Dottore, ha commentato: “Un’emozione indescrivibile; non la capisci fino a quando non la s prova”. Nonno Graziano ha aggiunto: “Non so ancora dire quali cambiamenti porterà ma sicuramente positivi”.

Giulietta Rossi è nata all’ospedale di Urbino, è lo stesso ospedale in cui è nato il motociclista nel 1979. Adesso la famiglia è a casa a Tavullia e Francesca Sofia Novello ogni tanto posta qualche scatto, anche i suoi selfie che mostrano che è già in gran forma.