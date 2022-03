Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi finalmente a casa con Giulietta

Per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello inizia la vita in tre, finalmente sono a casa, lo fa sapere al mondo intero la bellissima mammina. Giulietta, la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, è nata il 4 marzo, venerdì scorso. Il tempo necessario per riprendersi dopo il parto, le analisi di routine e adesso sono già a casa, nella loro casa. Anche per l’annuncio della nascita della piccola la coppia non ha usato molte parole, ha svelato che erano al settimo cielo ma più di tutto il nome scelto per la figlia. “Benvenuta Giulietta Rossi” e adesso una foto con i fiori rosa, tantissimi, che hanno già invaso casa dei Rossi. Il grazie della modella che promette che un po’ alla volta leggerà i messaggi di tutti, gli auguri di tutti. Adesso hanno tante cose da fare, niente impegna più del dolce arrivo di un figlio in casa.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi: “Inizia la nostra vita in tre”

“Finalmente siamo a casa. Grazie a tutti per i messaggi e per l’affetto! Giulietta è meravigliosa e dolcissima” ha scritto in un post la Novello. “Ci tengo a ringraziare tutto il reparto di ostetricia dell’ospedale di Urbino, sono degli angeli – ha aggiunto – Inizia la nostra vita in tre”.

Tutto è andato nel migliore dei modi, poi chissà se Francesca avrà voglia di raccontare qualcosa in più della sua esperienza, come fanno tante altre mamme famose e influencer. Inizia una nuova vita per Valentino e Francesca Sofia, nella loro casa di Tavullia in provincia di Pesaro Urbino sarà la loro piccola Giulietta a pretendere più attenzioni di tutti.

Tra i tantissimi auguri dei follower: “Pronuncia la parola magica “grazie”. Dilla ad alta voce, gridala dai tetti, sussurrala a te stesso, declamala a mente e poi sentila nel tuo cuore: l’importante è che, da oggi in poi, tu la porti sempre con te. Immensi auguri”.