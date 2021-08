Francesca Sofia Novello in barca con Valentino Rossi sceglie il nome della figlia

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi hanno da poco annunciato che sono in dolce attesa della prima figlia, ma come chiameranno la loro bimba? La compagna di Valentino Rossi mostra il libro dei nomi ma è divertita dai follower che si entusiasmano sull’argomento proponendo i nomi che però non piacciono alla coppia. Nessuno ha indovinato i pochi nomi che Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno in mente. C’è un nome in particolare che piace ad entrambi ma la modella non ha alcuna intenzione di rilevarlo, lo faranno solo dopo il parto, anche perché è sicura che mancando molto tempo entrambi cambieranno idea almeno 2 o 3 volte.

FRANCESCA SOFIA NOVELLO INCINTA INIZIA A VEDERSI IL PANCINO

Dalle foto pubblicate dalla rivista Chi un po’ di pancino inizia a vedersi e mentre la Novello ancora stenta a credere che sia tutto vero si gode gli ultimi giorni di vacanza nelle acqua di Pesaro. Vacanze in barca per i futuri genitori, così possono viaggiare sereni lontani da occhi indiscreti. I paparazzi invece li beccano anche al largo dove la modella mostra con dolcezza le sue forme più morbide. Per Francesca Sofia Nivello è l’occasione giusta per indossare un costume con lo slip a vita alta.

Valentino Rossi la segue con lo sguardo con molta premura ma tra loro come sempre ci sono gli sguardi complici. Poco prima dell’annuncio della gravidanza c’è stato quello del ritiro dal mondo delle Moto Gp. A 41 anni il campione ha annunciato il ritiro definitivo pronto a dedicarsi a una nuova vita e ad altre sfide, non solo quella di fare il papà.

L’annuncio della dolce attesa nelle vesti di dottore ha fatto sorridere tutti ma era l’occasione più giusta per The Doctor e per dire al mondo intero che presto saranno in tre. Nel 2018 Valentino e Francesca Sofia hanno ufficializzato la loro storia d’amore e adesso guardano solo al futuro.