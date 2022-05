A Cristina D’Avena non manca un figlio ma ha qualche problemino di coppia

Un paio di anni fa Cristina D’Avena iniziava a pensare che la mancanza di un figlio forse potesse procurarle dei rimpianti. Al Corriere della sera ha confidato che non è arrivato alcun rimpianto, che non ha mai desiderato diventare madre e che spera non arrivi mai il rimpianto, è l’unica cosa che teme. E’ il suo tanto amato lavoro che l’ha tenuta lontana dalla voglia di costruire una famiglia ma ammette che ogni tanto si chiede come sarebbe stata la sua via se fosse diventata mamma. Cristina D’Avena è sempre molto riservata, non parla mai del suo fidanzato e anche questa volta chiede di non nominarlo, di non dire il suo nome perché hanno qualche problemino. La coppia quindi sta attraversando un momento difficile, forse hanno litigato ma la cantante non vorrebbe finisse.

Cristina D’Avena, chi è il suo fidanzato?

Lui è Massimo Palma, non è un segreto. “No, non dica il nome!, che in questo momento c’è maretta e non vorrei che cambiasse la situazione. Sono riservatissima” è la sua richiesta durante l’intervista rilasciata al Corriere ma lo sanno tutti che lui è il responsabile dell’agenzia di spettacolo che segue anche lei.

Intanto, i suoi piccoli fan, i bambini, vorrebbero sposarla. Anche i grandi fanno follie per Cristina D’Avena: “Prendono, partono e vengono ovunque noleggiando i pullman. Anche a Sanremo me li sono trovata davanti all’Ariston: alcuni venivano dalla Sicilia e dalla Sardegna. Un’altra cosa meravigliosa è stata cantare una mia canzone e stampare un vinile con le loro voci” racconta rivelando che le piacerebbe fare una fiction.

“La fiction mi piacerebbe molto, mi mancano molto i miei telefilm. Certe scene mentre giravamo Kiss me Licia… Gli attori erano modelli, non è che sapessero proprio recitare, faticavano a imparare le battute. Non che io fossi meglio…”. Indimenticabile Kiss me Lica.