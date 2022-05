Sabrina Salerno svela come supera la prova costume: bellissima in bikini

Sabrina Salerno non teme l’età, ripete che ha 54 anni e le foto in bikini su Gente confermano che supera sempre la prova costume. Tutto merito di madre natura? La cantante ringrazia sempre il Dna ma non fa come altre colleghe, racconta la verità e svela come fa ad essere sempre così in forma. Da ragazza non si piaceva, si trovava tanti difetti, cercava sempre di coprirsi, di camuffarsi, poi ha capito che ciò che vedeva allo specchio era un dono. Sabrina Salerno ammette di essere molto vanitosa, si ammira spesso allo specchio ed è ovvio che potersi vedere bella, tonica e in forma si dia da fare. Segue una dieta e si allena in modo costante.

La dieta e l’allenamento di Sabrina Salerno

La cantante e showgirl si allena anche 4 volte a settimana: “Il Dna con me è stato generoso e io lo ricambio con equilibrio e impegno per mantenere il mio benessere – spiega Sabrina su Gente – Non amo le esagerazioni, da quando ho 25 anni sto attenta a tavola, ma senza assilli – e aggiunge – Ho la fortuna di non andare pazza per i dolci, quindi me ne privo senza fatica. In compenso, quando lo desidero, mi concedo piccoli peccati di gola e un bel bicchiere di vino”. Quando aspettava suo figlio ha preso 30 chili: “Ma ero così felice che non badavo all’ago della bilancia. Dopo sei mesi dal parto, con gioia e stupore, sono rientrata nella 40”.

Dunque, da anni dieta e allenamento ma ancora una volta ripete: “Ho usato la sensualità quanto il cervello. Per scegliere cosa fare, per restare con i piedi saldi a terra quando, giovanissima, sono stata travolta dal successo. La testa ha sempre guidato le mie scelte, sono poco influenzabile e autonoma. Ho sempre sostenuto che con la sola avvenenza non si va lontano: io volevo costruire, non apparire” e l’ha sempre dimostrato.