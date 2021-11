La figlia di Mara Venier e Sabrina Salerno sono sorelle: gli amici sono la vera fortuna

Sono gli amici la vera fortuna di Sabrina Salerno. Oltre al marito e al figlio ovviamente, la cantante da tantissimi anni può contare sulla figlia di Mara Venier. Elisabetta Ferracini e Sabrina Salerno sono legatissime, lo racconta lei nello studio di Domenica In, lo ripete più volte Mara Venier: sono sorelle. Elisabetta è dietro le telecamere, è in lacrime, commossa dall’affetto che le lega. “Elisabetta ha un carattere difficilissimo come il mio” confessa Sabrina Salerno, ma sono due donne capaci di andare oltre, perché riconoscono la luce e l’amore. La figlia di Mara Venier sempre così discreta corre da lei per abbracciarla. Il loro desiderio è di condividere il più possibile ogni cosa, perché gli amici sono la fortuna di entrambe.

L’amore di Sabrina Salerno per il marito

“E’ un amore che senza di lui non potrei più vivere. Credo che nelle coppie sane bisogna farsi del bene, lui ha fatto del bene a me e io ho fatto del bene a lui”. Suo marito è una presenza molto solida nella sua vita: “è il mio centro di gravità permanente e io credo di esserlo per lui”, parla di colpi di testa che il marito sa gestire e parare ma anche Sabrina Salerno sa che quando sta male con i suoi momenti vede perso il marito perché non sa cosa fare, vede perso anche suo figlio e in quel momento Sabrina ritorna, si rialza.

La lettera del figlio di Sabrina Salerno

Una lettera per la sua mamma, il suo Luca non ha voluto fare un video messaggio, è così riservato, però ha scritto: “Ciao mamma, sono due mesi che manchi da casa e iniziano a mancarmi le tue frasi, i rimproveri… e a seguire silenzi e musi duri ma anche tanti ‘sei la mia vita ti amo non crescere mai’ anche se ti ricordo che ho 17 anni. Non è facile avere una mamma che si chiama Sabrina Salerno ma con i tuoi difetti e i tuoi tanti pregi non ti cambierei per nessuna al mondo. Ti voglio bene tanto”.

