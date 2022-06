Miriana Trevisan confessa che con suo figlio non è stato semplice dopo il GF Vip

Per Miriana Trevisan ritrovare suo figlio dopo il GF Vip non è stato così semplice. Tanti mesi distanti ma Nicola poteva osservarla, lei non l’ha visto crescere e in quei mesi di reality show è cresciuto tanto il suo bambino. Il figlio Pago e Miriana Trevisan sta per compiere 13 anni, festeggerà il suo compleanno tra pochi giorni. Al settimanale Mio lei spiega cosa è accaduto ma aveva già raccontato a Verissimo che Nicola durante il Grande Fratello Vip aveva avuto dei problemi a scuola. Si riferiva alle parole dette da alcuni coinquilini. Adesso c’è un racconto diverso e la 49enne ammette che ci ha messo un po’ per conquistare di nuovo suo figlio, per ritrovare insieme il legame che avevano prima.

IL GF Vip ha creato problemi tra Miriana Trevisan e suo figlio

Ben 6 mesi di distacco e quando l’ex ragazza di Non è la Rai è uscita dalla Casa ha trovato il suo Nicola cambiato, suo figlio con lei non era più lo stesso. Ha sofferto Miriana e a Mio spiega: “All’inizio, dopo il mio ritorno a casa, tendeva a rivolgersi al padre o alla nonna per ogni esigenza, dalla cena ai vestiti perché si era abituato così. Ci abbiamo messo un paio di mesi a ritrovarci”.

Uno strappo doloroso, un rapporto che andava recuperato con pazienza e la Trevisan così ha fatto. Ha ovviamente compreso suo figlio che si era abituato a fare a meno della mamma.

Anche per lei, per la sua vita, non è stato semplice tornare alla quotidianità, 6 mesi lontana da casa e dalla vita reale sono davvero tanti, gli strascichi il più delle volte sono inevitabili. Addirittura, anche fare la spesa le procurava stress quando si trovava le corsie piene di persone. In compenso è tornata al lavoro come desiderava da tempo.