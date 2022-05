Miriana Trevisan aggredita al parco, sconvolta racconta cosa è accaduto

Un uomo ubriaco e in bici ha aggredito Miriana Trevisan in un parco di Roma. E’ scappata ma ha temuto il peggio, ha avuto paura che l’uomo la tagliasse con un vetro. Miriana Trevisan era al parco in compagnia di Alessandro Duchetti, stavano scattando delle foto, erano lì alle 11 del mattino con altre persone, anche bambini che giocavano. Si sono spaventati tutti ma la Trevisan ha intenzione di mostrare almeno il volto di quell’uomo per mettere in guardia gli altri. Non riesce a respirare bene, ha il cuore in gola, si mostra in una diretta sui social, sudata e ancora sconvolta. Lei e Duchetti hanno raggiunto l’auto, tornano all’ingresso del parco sperando di incontrare l’uomo in bici che li ha aggrediti ma non lo trovano.

Miriana Trevisan aggredita da un uomo ubriaco

“Mi ha detto cose in inglese che hanno a che fare con il mio cu*o che non voglio ripetere” racconta che l’uomo era tutto sporco, che puzzava di alcol, che era in bici e che li ha inseguiti. “Ci ha scaraventato un bidone con le bottiglie che poi ci ha tirato addosso” Miriana e Alessandro raccontano tutto in un video. La Trevisan ha la voce che trema, parla ai suoi fan, ha paura non solo per lei ma anche per le altre persone, per questo mostra qual è il parco dove è stata aggredita.

Prima le minacce per cacciarli via, poi le offese, il bidone della spazzatura da cui ha preso le bottiglie che ha iniziato a lanciare ma per fortuna Miriana e Alessandro hanno chiesto e trovato l’aiuto di un ragazzo che con la sua auto li ha accompagnati alla loro auto: “Ho avuto paura mi volesse tagliare con un vetro” cerca di calmarsi, termina il video e si recano alla polizia per la denuncia, perché non si può vivere in questo modo, a Roma e in qualunque altra città.