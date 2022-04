Miriana Trevisan: un’operazione importante e la menopausa da gestire al GF Vip

Miriana Trevisan riesce a dire poco del suo momento difficile iniziato ad agosto con un’operazione importante e proseguito con la menopausa. E’ Manila Nazzaro che a Verissimo l’aiuta a parlarne e spiega a tutti che Miriana durante il GF Vip non stava bene, aveva delle grosse difficoltà. “La menopausa in seguito all’intervento molto pesante e non ha mi fatto mancare un sorriso, un abbraccio, la comprensione – e rivolgendosi alla Trevisan – si può attraversare quel momento e continuare a sentirsi donne bellissime e sensuali”. Un messaggio che arriverà anche a tante altre donne. Miriana Trevisan aveva parlato della malattia, dei problemi di salute avuti in estate ma è Manila Nazzaro che dà forza ai messaggi dell’ex ragazza di Non è la rai.

Miriana Trevisan: “Io sto molto meglio”

“Io sto benissimo, molto meglio di prima e non voglio perdere nemmeno un attimo di questa vita anche se siamo in un momento difficile. Il messaggio che volevo dare è quello della gentilezza perché anche se c’è caos uno può portarla, è un ingrediente”. Miriana ha anche un altro messaggio, anche questo dimostrato nella casa del Grande Fratello Vip: “Che si può essere una donna anche se non si può più avere un bambino e in menopausa; si può desiderare lo stesso e farsi desiderare”.

Anche per lei come per Manila Nazaro c’è un messaggio da una persona che la stima molto, è Laura Freddi. Sono amiche da sempre, dai tempi di Non è la Rai, anche se la vita le ha allontanate fisicamente. E’ felice del loro legame e se deve andare a pescare tra i ricordi meno positivi c’è Ambra. In passato hanno scritto che Ambra Angiolini aveva a detto che lei aveva fatto una fine strana, che parlava male di Miriana. “Io non ci ho creduto”. Per la Trevisan c’è qualcosa di particolare che bolle in pentola, qualcosa di divertente ma come sempre non dice altro, se non: “Io ricomincio da tutto”.